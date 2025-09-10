Inician labores de fumigación contra mosco transmisor del dengue en La Paz

El Gobierno de Baja California Sur puso en marcha una jornada de fumigación contra el mosco transmisor del dengue en colonias de La Paz. De esta manera, se busca inhibir la presencia del insecto y reducir el riesgo de infección en las familias, informó la secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro.

La funcionaria explicó que esta semana comenzó la nebulización en Pedregal de Cortés y en la ampliación de la colonia Navarro Rubio. En este sentido, recordó que La Paz concentra el mayor número de casos confirmados: 89 en la semana epidemiológica 36 del presente año.

Posteriormente, el miércoles se fumigará en las colonias Ladrillera, ampliación Agustín Olachea, Navarro Rubio, Ciudad del Cielo y Colina del Sol.

“Recordemos que el agua estancada en cacharros se convierte en criadero para el zancudo, cuya picadura puede transmitir dengue a las personas”, subrayó.

Aunque la incidencia en el tercer trimestre de 2025 es menor que en el mismo periodo de 2024, la jornada inició de manera preventiva. Esto se debe a que las lluvias favorecen la reproducción del mosco, precisó Guluarte Castro.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con saneamiento básico en sus viviendas. “Sin larvas no hay mosco, y sin mosco no hay dengue”. Para mayores informes, puede consultarse el calendario de fumigaciones en www.ssbcs.gob.mx.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento