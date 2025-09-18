Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 18 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Fumigación contra el dengue inicia el 19 de septiembre en Los Cabos

Las acciones comienzan en San José del Cabo y continuarán en Cabo San Lucas hasta el 10 de octubre
Brenda Ireri Yáñez
18 septiembre, 2025
fumigación contra el dengue Los Cabos septiembre

Gobierno de BCS

El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, comenzará el 19 de septiembre un ciclo de fumigación contra el mosco transmisor del dengue en Los Cabos.

Las brigadas trabajarán en San José del Cabo hasta el 28 de septiembre. El 29 de septiembre iniciarán labores en Cabo San Lucas, donde continuarán hasta el 10 de octubre, informó Ana Luisa Guluarte Castro, titular de Salud.

La funcionaria pidió a la población reforzar el saneamiento básico en sus viviendas. La fumigación elimina moscos adultos, pero no las larvas del insecto.

Recomendó lavar y tapar tinacos, tambos, cubetas y aljibes para evitar que los moscos depositen huevecillos en el agua almacenada.

También solicitó voltear o desechar llantas, botellas, botes y otros recipientes que acumulen agua de lluvia y puedan convertirse en criaderos.

Las primeras colonias atendidas serán Santa Anita, Costa Dorada, Villa Bonita, Vivah Veredas y Buenos Aires. El calendario completo puede consultarse en www.ssbcs.gob.mx.

La Secretaría de Salud invita a abrir puertas y ventanas durante el paso de los vehículos fumigadores para lograr mayor efectividad en la estrategia.

