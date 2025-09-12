Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
HomeLa PazConoce el calendario de fumigaciones contra el dengue en La Paz BCS
La Paz

Conoce el calendario de fumigaciones contra el dengue en La Paz BCS

Inician labores de fumigación en colonias de La Paz, conoce las fechas, colonias atendidas y recomendaciones para vecinos durante el programa.
Stephany Ruiz Arce
12 septiembre, 2025
0
24
Dengue

Foto: Secretaría de Salud

La fumigación preventiva contra mosquitos inició en La Paz a cargo de la Secretaría de Salud, con un calendario que se desarrollará hasta el 24 de septiembre.

El objetivo es reducir la población de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, especialmente durante esta temporada de calor y lluvias.

Estas son las fechas y colonias donde se llevará a cabo el servicio de fumigación como parte de las acciones de prevención sanitaria:

  • 15 septiembre: Fracc. Juárez, Conchalito, Arcos del Sol, Fracc. Esperanza I, II, III, Fracc. Las Palmas, Inf. Solidaridad, Puesta del Sol, Garzas Agrícolas, Fracc. Las Garzas, Pericues, Fidepaz.

  • 16 septiembre: 8 de Octubre 1ra./2da. Sección, Indeco FOVISSSTE, Jardines del Sur.

  • 17 septiembre: Paseos del Sol, Cardonal, Agua Escondida, UABCS, Sector UABCS, Las Américas, Calandrio, Fracc. Santa María, Pescadores, Villas de San Lorenzo.

  • 18 septiembre: Santa Fe, Villas del Encanto, Pescadores, Fracc. La Cima, Fracc. Antares, Mezquitito (Solidaridad), Paraíso del Sol.

  • 19 septiembre: Fracc. Miramar, Virreyes, Tabachines, Diana Laura, Misiones, Santa Fe, Mezquitito.

LEER MÁS: ¿Adiós al efectivo? Sheinbaum impulsa pagos electrónicos en todas las tienditas de México

  • 20 septiembre: El Progreso, Península Sur, Valle del Mezquite, Tabachines, La Fuente, Perla del Golfo.

  • 21 septiembre: La Fuente, Agua Clara, Camino Real, Fracc. Atardeceres, El Palmar I, II, III y IV, Arcoiris I, II y III.

  • 22 septiembre: Calafia, Fracc. El Maurel, La Pasión, Olas Altas, Cola de la Ballena, El Cardoncito, Invi Chametla, Jericó, Cardones.

  • 23 septiembre: Chametla, Zona Naval SEDENA, Zona Aeropuerto, Centenario.

  • 24 septiembre: Ampliación Centenario.

Se rcomienda a los ciudadanos mantener puertas y ventanas cerradas durante la fumigación, así como guardar alimentos y cubrir recipientes de agua.

También se aconseja alejar a las mascotas de las áreas fumigadas y evitar salir a las calles mientras la brigada esté en la colonia, para garantizar la seguridad y efectividad del procedimiento.

Con la llegada del calor y las lluvias, los mosquitos transmisores de enfermedades se reproducen rápidamente. La fumigación ayuda a reducir la población de estos insectos y protege la salud de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a complicaciones.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFumigación
Articulo anterior

Precios de Super Mario Galaxy en Nintendo Switch generan polémica

Siguiente articulo

¿El refresco sin azúcar es saludable? Esto dicen los especialistas sobre su ...