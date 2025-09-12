Conoce el calendario de fumigaciones contra el dengue en La Paz BCS

La fumigación preventiva contra mosquitos inició en La Paz a cargo de la Secretaría de Salud, con un calendario que se desarrollará hasta el 24 de septiembre.

El objetivo es reducir la población de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, especialmente durante esta temporada de calor y lluvias.

Estas son las fechas y colonias donde se llevará a cabo el servicio de fumigación como parte de las acciones de prevención sanitaria:

15 septiembre: Fracc. Juárez, Conchalito, Arcos del Sol, Fracc. Esperanza I, II, III, Fracc. Las Palmas, Inf. Solidaridad, Puesta del Sol, Garzas Agrícolas, Fracc. Las Garzas, Pericues, Fidepaz.

16 septiembre: 8 de Octubre 1ra./2da. Sección, Indeco FOVISSSTE, Jardines del Sur.

17 septiembre: Paseos del Sol, Cardonal, Agua Escondida, UABCS, Sector UABCS, Las Américas, Calandrio, Fracc. Santa María, Pescadores, Villas de San Lorenzo.

18 septiembre: Santa Fe, Villas del Encanto, Pescadores, Fracc. La Cima, Fracc. Antares, Mezquitito (Solidaridad), Paraíso del Sol.

19 septiembre: Fracc. Miramar, Virreyes, Tabachines, Diana Laura, Misiones, Santa Fe, Mezquitito.

20 septiembre: El Progreso, Península Sur, Valle del Mezquite, Tabachines, La Fuente, Perla del Golfo.

21 septiembre: La Fuente, Agua Clara, Camino Real, Fracc. Atardeceres, El Palmar I, II, III y IV, Arcoiris I, II y III.

22 septiembre: Calafia, Fracc. El Maurel, La Pasión, Olas Altas, Cola de la Ballena, El Cardoncito, Invi Chametla, Jericó, Cardones.

23 septiembre: Chametla, Zona Naval SEDENA, Zona Aeropuerto, Centenario.

24 septiembre: Ampliación Centenario.

Se rcomienda a los ciudadanos mantener puertas y ventanas cerradas durante la fumigación, así como guardar alimentos y cubrir recipientes de agua.

También se aconseja alejar a las mascotas de las áreas fumigadas y evitar salir a las calles mientras la brigada esté en la colonia, para garantizar la seguridad y efectividad del procedimiento.

Con la llegada del calor y las lluvias, los mosquitos transmisores de enfermedades se reproducen rápidamente. La fumigación ayuda a reducir la población de estos insectos y protege la salud de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a complicaciones.

