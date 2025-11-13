“Karma” en redes: La dura salida de Lolita Cortés de ‘La Granja VIP’ desata burlas de famoso influencer

Lolita Cortés confirmó su inesperada salida del reality show “La Granja VIP” tras manifestar que estaba atravesando serios problemas de salud mental. La también actriz y jueza de La Academia decidió retirarse para priorizar su bienestar psicológico, una decisión que fue respetada por la producción del programa. En los días previos a su salida, el domingo 9 de noviembre, la artista había suplicado a la producción, incluso a Adal Ramones, que la dejaran abandonar la competencia que se desarrolla en la Ciudad de México.

La burla de Adrián Marcelo

La reacción ante el abandono de Cortés no fue recibida uniformemente; mientras sus compañeros se mostraron preocupados por su estado, el influencer Adrián Marcelo causó una fuerte controversia. El lunes 10, Marcelo, conocido por sus opiniones polémicas, escribió un simple “JAJAJAJAJAJAAJAJAJA” en su cuenta de X (antes Twitter). Este comentario fue publicado en respuesta a un video donde Lolita Cortés se reencontraba con su hija luego de dejar la competencia.

LEE MÁS: Revelan la duración récord de Avatar 3, la obra maestra que ya vio Guillermo del Toro

La publicación generó cientos de comentarios que rápidamente señalaron una aparente falta de empatía en la actitud de Marcelo.

Esta crítica se acentuó porque el propio influencer también abandonó un reality show previamente: “La Casa de los Famosos México”. No obstante, las razones fueron distintas; mientras Marcelo salió tras un fuerte conflicto con la actriz Gala Montes, Cortés dio un paso al costado por motivos confirmados de salud mental y malestar físico.

El ‘karma’ de Lolita Cortés

De manera paralela, la decisión de Lolita Cortés de abandonar “La Granja VIP” fue motivo de burla por parte de numerosos internautas. Usuarios en redes sociales mencionaron que a la exjueza “le llegó su karma”, reviviendo una comparación con un suceso ocurrido en el año 2005. En aquel entonces, en el programa “La Academia”, Lolita Cortés suplicaba al público mexicano que no votaran por la participante Jolette.

LEE MÁS: Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy 2025 y se perfila como el gran protagonista

Ahora, 20 años después, la situación se invirtió, y la propia artista se encontraba suplicando ser retirada del reality show.

Los memes surgidos a raíz de esto señalan el fuerte contraste entre Jolette (quien soportó 17 semanas) y Lolita Cortés (quien manifestó querer irse en la semana 4). Además del desgaste emocional, Cortés enfrentó problemas de salud física en La Granja VIP, incluyendo una posible laringitis que la forzó a comunicarse por señas con otros participantes como César Doroteo y La Bea.