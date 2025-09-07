Funcionario de Seguridad Pública asesinado en San José del Cabo; PGJE abre investigación

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó este domingo 7 de septiembre el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque armado ocurrió alrededor de las 9:58 horas, en un domicilio ubicado en las calles Q y F de la colonia Villa Bonita, en San José del Cabo. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima, un hombre de 39 años originario de La Paz, ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte, agentes de investigación criminal, en coordinación con peritos en criminalística de campo, procesaron la escena del crimen. La Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la PGJE continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

El Ayuntamiento de Los Cabos emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el asesinato del funcionario y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. La administración municipal también reiteró su compromiso con la seguridad y aseguró que colaborará con la Mesa de Seguridad de Baja California Sur en el esclarecimiento del caso.

Este homicidio se suma a un contexto de creciente violencia e inseguridad en Baja California Sur. Desde el repunte de hechos violentos en abril, al menos cuatro funcionarios públicos han sido asesinados en diferentes municipios del estado.

