Funcionario fue suspendido mientras se investiga presunto caso de violencia: VCC

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que el secretario particular en la Secretaría General de Gobierno fue separado de su cargo luego de que este fuera acusado de manera pública de presuntamente haber agredido a su expareja. El mandatario apuntó que no existen denuncias penales en contra César “N”, y que la destitución fue una medida provisional que se tomó a nivel administrativo.

Castro Cosío sostuvo que algunas personas aprovecharon el caso para hacer “política”, y señaló que él no hará juicios sumarios en contra de los funcionarios de administración. Manifestó que se trata de temas delicados y privados.

“Aunque haya a un lado compañeros importantes que violenten a su pareja. Si no hay denuncia, yo no puedo andarme metiendo en asuntos privadísimos. Yo no sé quién violenta una compañera […] Un mal día cualquiera lo puede tener, desgraciadamente, a veces; y no justifico a nadie, a nadie se le puede justificar que violente a la pareja”, dijo.