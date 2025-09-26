Fundación Solmar reafirma su compromiso con un turismo más sostenible y justo en Los Cabos

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha clave para reflexionar sobre el impacto de esta actividad a nivel global. En Los Cabos, uno de los destinos más visitados de México, diversas fundaciones y grupos del sector turístico han impulsado un desarrollo más justo y sostenible.

Una de ellas es Fundación Solmar, que considera esta conmemoración como una oportunidad para fortalecer un modelo de turismo con responsabilidad social.

“Nuestra misión es dignificar la vida de las comunidades más vulnerables de Los Cabos y Baja California Sur”, afirmó Griselda Torres, directora de la fundación. “Trabajamos para que el crecimiento turístico se traduzca en oportunidades tangibles y equitativas para cada persona”.

Turismo sostenible con impacto local

Este año, bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, la fundación reafirma su compromiso con proyectos que promuevan el bienestar comunitario en armonía con el crecimiento económico del destino.

Desde hace más de 11 años, Fundación Solmar ha implementado programas sociales que buscan hacer del turismo una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que hacen posible el éxito de Los Cabos como destino turístico.

Más de 2,600 beneficiarios en 2024

Durante el año 2024, 2,658 personas fueron beneficiadas directamente gracias al respaldo financiero de Fundación Solmar a diversas organizaciones de la sociedad civil. Las áreas de apoyo se concentraron en salud, educación y bienestar social.

Salud: atención médica para la niñez

1,310 niñas, niños y adolescentes recibieron atención a través de Corazón de Niño A.C. y Amigos de los Niños A.C., enfocadas en menores con enfermedades cardíacas y cáncer .

480 familias fueron apoyadas por Casa Valentina DIF, que brinda alojamiento, alimentación y apoyo emocional a pacientes oncológicos y sus cuidadores.

También se colabora con Casa Ramé A.C., que impulsa la autonomía de personas con discapacidad del neurodesarrollo.

Educación: abriendo oportunidades

809 menores fueron beneficiados mediante asociaciones como Building Baja’s Future A.C., Los Niños del Capitán A.C. y Dar Para Recibir A.C., que brindan acceso a educación, formación integral y desarrollo de liderazgo para jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Bienestar social: apoyo a adultos mayores

En colaboración con Casa de Día Adulto Mayor DIF, la fundación entregó despensas mensuales a 59 personas adultas mayores, con productos que fomentan una alimentación saludable.

Turismo con rostro humano

Desde su creación, Fundación Solmar trabaja para que el turismo en Los Cabos no solo sea fuente de ingresos, sino una vía para construir una comunidad más equitativa.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un modelo turístico sostenible y responsable, que conserve nuestros recursos, respete nuestra cultura y beneficie a todos”, concluyó Griselda Torres.