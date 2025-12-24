Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 23 de Diciembre, 2025
Presunto fundador de Los Zetas es abatido durante operativo en Nuevo León

Operativo en Nuevo León concluye con abatimiento de presunto criminal de alto impacto tras enfrentamiento armado
23 diciembre, 2025
Operativo, fundador de Los Zetas es abatido en Nuevo León

Un operativo de seguridad desplegado por autoridades de Nuevo León durante la madrugada de este martes culmina con la muerte de dos hombres armados en una quinta del municipio de Santiago, tras una agresión directa contra agentes estatales que realizaban labores de inteligencia en la zona.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informa que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones son atacados con disparos de armas de fuego por dos sujetos, por lo que los oficiales repelen la agresión conforme a los protocolos establecidos, lo que deriva en el abatimiento de ambos agresores.

Tras las primeras diligencias, la autoridad identifica a uno de los fallecidos como Zefernino N, conocido como Don Zefe, quien presuntamente pertenece a un grupo delictivo de alto impacto con origen en Tamaulipas, vinculado al trasiego y distribución de drogas.

Investigaciones periodísticas y antecedentes documentados señalan que Don Zefe participa en la conformación inicial del grupo criminal de los Zetas, en sus primeras etapas, cuando opera como brazo armado del Cártel del Golfo a finales de la década de 1990.

La segunda persona abatida es identificada como David N, quien presuntamente cuenta con antecedentes de formación militar, información que es integrada a la carpeta de investigación abierta por la autoridad estatal.

Durante el operativo, un agente ministerial resulta lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego y es trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.

Asimismo, un hombre y una mujer son detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

En el sitio, las autoridades aseguran diversas armas de fuego y dosis de narcóticos, mientras que la zona permanece acordonada y bajo resguardo para la continuación de las investigaciones correspondientes.

