Fusión Volaris-Viva Aerobús enfrenta revisión por parte de COFECE

La posible fusión entre Volaris y Viva Aerobús, bajo una misma controladora pero con marcas separadas, está en revisión por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) debido a su impacto en la competencia aérea doméstica.

Alerta por concentración de mercado

Juntas, las aerolíneas concentran cerca del 70% del tráfico interno. En muchas rutas, esto podría dejar solo uno o dos competidores, elevando riesgos de tarifas más altas, menor frecuencia y peores condiciones para pasajeros.

Qué evalúa la autoridad

La COFECE analiza si la fusión podría disminuir o impedir la competencia, considerando rutas traslapadas, control de slots en aeropuertos saturados y alternativas reales para los usuarios. La autoridad puede imponer condiciones estrictas o bloquear la operación.

Escenarios posibles

Aprobación con condiciones: restricciones en rutas, capacidad y tarifas. Renegociación de la fusión: ajustes para cumplir con la ley. Negativa total: si se considera que la operación dañaría la competencia y no hay remedios viables.

Hasta que COFECE dé su veredicto, la fusión no está garantizada. En mercados concentrados, los reguladores suelen exigir ajustes profundos en lugar de soluciones superficiales.

