Jueves 8 de Enero, 2026
Turismo

Fusión Volaris-Viva Aerobús enfrenta revisión por parte de COFECE

COFECE analiza la fusión Volaris-Viva Aerobús por posible concentración de mercado; aprobación podría incluir condiciones estrictas o negarse.
8 enero, 2026
Fusión Volaris

Foto: Especial

La posible fusión entre Volaris y Viva Aerobús, bajo una misma controladora pero con marcas separadas, está en revisión por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) debido a su impacto en la competencia aérea doméstica.

Alerta por concentración de mercado

Juntas, las aerolíneas concentran cerca del 70% del tráfico interno. En muchas rutas, esto podría dejar solo uno o dos competidores, elevando riesgos de tarifas más altas, menor frecuencia y peores condiciones para pasajeros.

Qué evalúa la autoridad

La COFECE analiza si la fusión podría disminuir o impedir la competencia, considerando rutas traslapadas, control de slots en aeropuertos saturados y alternativas reales para los usuarios. La autoridad puede imponer condiciones estrictas o bloquear la operación.

Escenarios posibles

  1. Aprobación con condiciones: restricciones en rutas, capacidad y tarifas.

  2. Renegociación de la fusión: ajustes para cumplir con la ley.

  3. Negativa total: si se considera que la operación dañaría la competencia y no hay remedios viables.

Hasta que COFECE dé su veredicto, la fusión no está garantizada. En mercados concentrados, los reguladores suelen exigir ajustes profundos en lugar de soluciones superficiales.

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

EtiquetasCOFECEFusión Volaris
