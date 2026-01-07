Fútbol supera al béisbol y se convierte en el tercer deporte más popular en Estados Unidos

Una encuesta citada por The Economist muestra que aproximadamente el 10% de los estadounidenses prefiere el fútbol, superando ligeramente al béisbol, que ahora queda en cuarto lugar con cerca del 9% de las preferencias. Solo el fútbol americano y el baloncesto mantienen posiciones superiores en la lista de deportes más populares en el país.

La transición del fútbol por encima del béisbol en las preferencias de la audiencia refleja décadas de crecimiento constante del primero en Estados Unidos. El informe se basa en datos de Ampere Analysis correspondientes al cuarto trimestre de 2024, que muestran un ascenso sostenido del interés por el fútbol.

Analistas señalan que la expansión de la Major League Soccer (MLS), junto con una mayor exposición mediática de las ligas internacionales y eventos como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, ha impulsado esta preferencia. La MLS ha ampliado su presencia con más franquicias y una audiencia creciente, contribuyendo a que el fútbol sea ahora más citado como deporte favorito que el béisbol.

El ascenso del fútbol por delante del béisbol cambia la escena deportiva estadounidense y tiene implicaciones para las ligas profesionales, los contratos de transmisión y el mercado publicitario.

Implicaciones para el deporte profesional y los medios

Los cambios en las preferencias reflejados en esta investigación sugieren que los responsables de las ligas deportivas y los medios de comunicación ajustarán sus estrategias para atender a una base de aficionados en evolución, donde el fútbol ya ha superado al béisbol en popularidad declarada.

