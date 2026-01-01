2025: el año más surrealista del fútbol mexicano entre fichajes, goleadas y caos institucional

Un año que desafió toda lógica futbolera

El 2025 quedará en la memoria como uno de los años más extraños y surrealistas en la historia del fútbol mexicano.

Entre goleadas históricas, fichajes inesperados y episodios que parecían sacados de un guion de ficción, la Liga MX vivió un calendario lleno de sorpresas que desconcertaron a propios y extraños.

Goleadas que revivieron pesadillas

Uno de los momentos más comentados fue la goleada que sufrió Cruz Azul, recibiendo siete tantos en un solo partido.

La derrota recordó viejas pesadillas celestes y dejó a la afición en estado de shock.

Fichajes de talla mundial y desenlaces insólitos

Lo verdaderamente insólito llegó con los fichajes internacionales.

Sergio Ramos, histórico defensor del Real Madrid, vistió la camiseta de Rayados de Monterrey. Su último acto en la liga fue una pelea contra jugadores del Toluca, mientras presumía estadísticas en redes sociales.

La locura continuó con rumores y llegadas inesperadas. Anthony Martial fue anunciado como refuerzo de Rayados, aunque apenas se le vio en acción.

En la capital, los Pumas sorprendieron al incorporar a Aaron Ramsey y nada menos que a Keylor Navas, tricampeón de Champions League con el Real Madrid.

La presencia del arquero costarricense fue histórica, aunque el desenlace fue igual de extraño: los propios Pumas eliminaron a Cruz Azul en la fase regular, pese a que ni siquiera lograron clasificarse a la liguilla.

Episodios que solo pasan en México

El año también dejó momentos difíciles de explicar a quienes no conocen el fútbol mexicano.

Obed Vargas, joven mediocampista, fue bautizado en redes como “el papá de Messi” tras un partido amistoso.

Mientras tanto, el técnico Javier Aguirre fue nominado al premio The Best de la FIFA en el mismo año que Kevin Mier, un contraste que generó debate internacional.

América en crisis y el Azteca en pausa

En el plano institucional, el Club América vivió un terremoto: se vendió la mitad de la franquicia.

Además, el Estadio Azteca sigue sin concluir sus remodelaciones rumbo al Mundial 2026, lo que alimentó la incertidumbre sobre el futuro del coloso de Santa Úrsula.

Lee más: Jiménez alcanza histórica marca goleadora en la Premier League

Un año que nadie vio venir

El 2025 fue un año de auténtica locura para el fútbol mexicano.

Entre goleadas, fichajes de talla mundial, eliminaciones inesperadas y cambios estructurales, la Liga MX ofreció un espectáculo tan impredecible que resulta difícil de explicar a quienes no forman parte de esta pasión.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO