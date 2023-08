Futbolista de Costa Rica es devorado por cocodrilo

Jesús Alberto López, un futbolista de 29 años de Costa Rica que jugaba en el equipo Deportivo Río Cañas de la Liga Nacional de Futbol Aficionado, perdió la vida al ser atacado por un cocodrilo mientras nadaba en un río de la provincia de Guanacaste. El suceso ocurrió mientras se dirigía a casa de un familiar y decidió darse un chapuzón antes. El momento del ataque quedó registrado en un video que se ha vuelto viral.

De acuerdo a los primeros informes proporcionados por Marcelino Hernández, sargento de la Policía de la estación de Santa Cruz, declaró que no se puede determinar si el atleta fue ahogado por el cocodrilo o si murió debido a la presión ejercida por el animal.

Para recuperar el cuerpo del futbolista, las autoridades se vieron obligadas a sacrificar al cocodrilo. Es importante mencionar que, según testigos presenciales, el lugar donde murió es únicamente visitado para la pesca.

Por su parte, Luis Montes, el entrenador del equipo donde jugaba, mencionó que el joven tomó una decisión equivocada al meterse a bañar en un río donde aparentemente es común encontrar cocodrilos.

Asimismo, el equipo Deportivo Río Cañas expresó su pesar y envió sus condolencias a la familia de Jesús Alberto, conocido como “Chucho”. Él portaba el número diez en su espalda y era padre de un niño de 8 años y otro de 3 años.

Shocking footage: Killer crocodile swims with footballer in its jaws The giant reptile was filmed swimming in the river with its victim, 29-year-old Jesus Alberto Lopez Ortiz. He was attacked by a crocodile in Rio Cañas, Guanacaste Province, Costa Rica. Locals used canoes to… pic.twitter.com/kMp58S5JQX

