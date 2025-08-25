Futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo muere en accidente de tránsito en Esmeraldas

El futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo, de 26 años, falleció la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador. El volante militaba actualmente en el Mushuc Runa Sporting Club, y tuvo paso por Liga de Quito y Aucas en años anteriores.

De acuerdo con reportes de medios locales, el automóvil que conducía chocó frontalmente contra otro vehículo tras invadir el carril contrario, presuntamente debido a que Olmedo se habría quedado dormido al volante. El impacto, según el servicio de emergencias ECU911, fue a gran velocidad y causó la muerte de otras dos personas.

El club Mushuc Runa, donde Olmedo jugaba desde mediados de este año, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales.

“Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo”, publicó el equipo en sus redes sociales.

El futbolista había estado en el banquillo de suplentes durante el partido que Mushuc Runa perdió 2-1 ante Macará, en la jornada sabatina del campeonato ecuatoriano.

⚽ Trayectoria deportiva

Marcos Olmedo inició su carrera profesional en clubes de Ecuador y tuvo destacadas participaciones con Sociedad Deportiva Aucas, con quien disputó la Copa Sudamericana 2020 y 2021. También formó parte de la plantilla de Liga de Quito en 2023, aunque se separó del club antes de que lograra el título de la Copa Sudamericana ese mismo año.

El trágico accidente ha generado múltiples reacciones de pesar en el ámbito deportivo ecuatoriano, con mensajes de condolencias por parte de compañeros, clubes y aficionados.

