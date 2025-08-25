Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 24 de Agosto, 2025
HomeDeportesFutbolista ecuatoriano Marcos Olmedo muere en accidente de tránsito en Esmeraldas
Deportes

Futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo muere en accidente de tránsito en Esmeraldas

El futbolista Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa y ex Liga de Quito y Aucas, falleció en un accidente de tránsito en Esmeraldas, Ecuador.
Luis Castrejón
24 agosto, 2025
0
14
Futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo muere en accidente de tránsito en Esmeraldas

Foto: Internet

El futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo, de 26 años, falleció la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador. El volante militaba actualmente en el Mushuc Runa Sporting Club, y tuvo paso por Liga de Quito y Aucas en años anteriores.

De acuerdo con reportes de medios locales, el automóvil que conducía chocó frontalmente contra otro vehículo tras invadir el carril contrario, presuntamente debido a que Olmedo se habría quedado dormido al volante. El impacto, según el servicio de emergencias ECU911, fue a gran velocidad y causó la muerte de otras dos personas.

El club Mushuc Runa, donde Olmedo jugaba desde mediados de este año, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales.

“Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo”, publicó el equipo en sus redes sociales.

El futbolista había estado en el banquillo de suplentes durante el partido que Mushuc Runa perdió 2-1 ante Macará, en la jornada sabatina del campeonato ecuatoriano.

LEER MÁS: ¿Checo Pérez Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026? La confirmación sería inminente

⚽ Trayectoria deportiva

Marcos Olmedo inició su carrera profesional en clubes de Ecuador y tuvo destacadas participaciones con Sociedad Deportiva Aucas, con quien disputó la Copa Sudamericana 2020 y 2021. También formó parte de la plantilla de Liga de Quito en 2023, aunque se separó del club antes de que lograra el título de la Copa Sudamericana ese mismo año.

El trágico accidente ha generado múltiples reacciones de pesar en el ámbito deportivo ecuatoriano, con mensajes de condolencias por parte de compañeros, clubes y aficionados.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente automovilisticoMarcos Olmedo
Articulo anterior

Investigan homicidio a balazos en calles de la colonia Zaragoza, en Loreto

Siguiente articulo

Big Time Rush anuncia conciertos en México en 2026; esto se sabe ...