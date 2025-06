“No quieren venir”: Aguirre exhibe a futbolistas que rechazaron al Tri

Javier Aguirre no se guardó nada. Tras la victoria de México 3-2 frente a República Dominicana en su debut en la Copa Oro, el entrenador nacional reveló que varios futbolistas rechazaron al Tri, dejando claro que portar la camiseta nacional ya no representa lo mismo para todos.

“Es difícil, he hablado con hasta tres jugadores para invitarlos, noto que no quieren venir y les doy las gracias. A la Selección hay que venir con ganas y con fuerza”, explicó Aguirre durante la conferencia de prensa previa al duelo contra Surinam. La declaración iba dirigida a los mexicanos que juegan en clubes europeos y que priorizaron otras competencias sobre el compromiso con su país.

La frase “no quieren venir” no solo resonó por su contundencia, sino por lo que implica: una aparente falta de compromiso con la Selección Mexicana, justo cuando más se necesita consolidar al equipo rumbo al próximo Mundial.

Aguirre reconoció que el nuevo formato del Mundial de Clubes, que también se disputa en Estados Unidos, ha sido un factor determinante para que algunos jugadores prioricen ese torneo sobre la Copa Oro. “Me da mucho gusto que estos weyes digan que vienen a la Copa Oro y no al Mundial de Clubes”, añadió, en referencia a futbolistas como Julián Quiñones, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Rechazar al Tri, según el técnico, no es solo una cuestión de calendario o torneos paralelos, sino de carácter. “El que no esté preparado para la crítica, no viene a Selección”, declaró con firmeza, dejando en claro que el reto de representar a México no es para cualquiera.

El ‘Vasco’, acompañado del defensor Israel Reyes, sostuvo que pese a las críticas y la presión, está satisfecho con el proceso que vive el equipo rumbo a la próxima Copa del Mundo. “Mucha gente está intranquila, pero el camino que estamos tomando es el correcto”, aseguró.

Mientras México se prepara para enfrentar a Surinam, la polémica por los jugadores que rechazaron al Tri ya abrió el debate entre la afición. Para Aguirre, el mensaje es claro: “Al que no le lata estar aquí, mejor que no venga”.