Acciones del Gabinete de Seguridad dejan detenciones y decomisos en nueve estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer una serie de acciones realizadas el 20 de noviembre en nueve estados, donde fuerzas federales y estatales concretaron detenciones, cateos y aseguramientos de droga, armas y mercancía ilícita.

Las operaciones se desarrollaron en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa y Sonora, con participación de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, SSPC, fiscalías y corporaciones estatales y municipales.

Baja California

En Tijuana, autoridades aseguraron 14 kilos de metanfetamina, cuatro armas largas, cuatro cargadores, 80 cartuchos y tres chalecos tácticos.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, elementos federales y municipales detuvieron a dos personas con un arma larga, tres armas cortas, cuatro cargadores y 33 cartuchos.

Ciudad de México

En Cuajimalpa, autoridades decomisaron 1,000 pastillas de fentanilo.

Estado de México

En Ecatepec, se realizaron 10 cateos que dejaron tres detenidos, tres inmuebles asegurados y un vehículo.

Guanajuato

En Pénjamo, fuerzas de seguridad hallaron dos armas largas, tres cortas, 11 cargadores, 223 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, placas balísticas, dosis de droga y una réplica de granada.

En San Diego de la Unión, elementos federales detuvieron a un hombre que transportaba 20 toneladas de mercancía de origen chino, valuada en 5 millones de pesos.

Hidalgo

En Apan, autoridades detuvieron a tres hombres y una mujer; aseguraron 2,000 dosis de droga, dos motocicletas robadas, un vehículo y 150 litros de hidrocarburo.

Michoacán

En Morelia, elementos estatales y federales detuvieron a una persona con 88 kilos de metanfetamina, valuados en 23.3 millones de pesos.

Sinaloa

En Concordia, se registraron dos acciones:

– Detención de dos personas con cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y tres vehículos, uno robado.

– Aseguramiento de dos armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en el poblado Los Naranjos.

En Culiacán, se detuvo a un hombre identificado como líder de una célula criminal, con órdenes de aprehensión por homicidio y feminicidio.

También en Culiacán, cuatro hombres fueron arrestados con armas largas, una ametralladora, 30 cargadores, cartuchos y equipo táctico.

En San Ignacio, autoridades localizaron 146 artefactos explosivos improvisados.

Sonora

En San Luis Río Colorado, fuerzas federales detuvieron a dos personas y aseguraron 340 kilos de metanfetamina en 19 bidones.

El valor estimado del decomiso es de 90.2 millones de pesos.

Operativos contra la producción de drogas

En Acapulco, Guerrero, autoridades incineraron 4,908 kilos de cocaína.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, el Ejército Mexicano inhabilitó un laboratorio clandestino y nueve áreas de producción de metanfetamina, donde aseguraron 7,088 litros y 1,235 kilos de precursores, además de equipo químico especializado.

La afectación económica estimada para la delincuencia organizada es de 935 millones de pesos.