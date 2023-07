Buscará la presidencia Gabriel Quadri al registrarse en el Frente Amplio por México

El día de hoy, martes 4 de julio, el diputado federal Gabriel Quadri dio un paso importante en su carrera política al registrarse como aspirante a la Coordinación del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), con miras al próximo proceso electoral de 2024.

Durante su registro, no dejó pasar la oportunidad de expresar su gratitud hacia la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), liderado por Marko Cortés. Reconociendo el respaldo recibido, Quadri destacó la importancia de sumar esfuerzos y trabajar de la mano para construir un proyecto sólido y representativo.

“Antes que nada, mil gracias al presidente Marko Cortés, a la secretaria general Cecilia Patrón, y a mi partido, el Partido Acción Nacional, por abrirme las puertas y permíteme participar en este proceso que me parece histórico para el país”.

En una entrevista previa a su registro como aspirante a la responsabilidad de construir la candidatura opositora a Morena, el legislador panista hizo hincapié en que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no limita su capacidad para ejercer plenamente sus derechos políticos.

“El artículo 38 constitucional es muy claro al respecto. Solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato o eliminar sus derechos políticos mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres, así lo dice claramente, yo no he sido sancionado, yo no cometí ningún delito, lo único que hice yo fue criticar una ideología, la ideología transgénero y defender a los niños y a las mujeres de México”.