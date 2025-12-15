Gabriel Soto reaparece tras Quién es la Máscara y lanza petición al público
La final de ¿Quién es la Máscara? no solo dejó sorpresas en el escenario, sino también fuera de él. Tras revelarse que Gabriel Soto estaba detrás del personaje Carro Ñero y obtener el segundo lugar, el actor rompió el silencio y dirigió un mensaje directo al público que siguió el reality.
Luego de semanas oculto bajo el disfraz, Gabriel Soto explicó que su participación representó un reto físico y emocional. Señaló que aceptar el proyecto implicó salir de su zona de confort, enfrentar exigencias vocales y mantenerse en secreto absoluto, incluso frente a personas cercanas.
El actor agradeció el respaldo del público y del equipo del programa, subrayando que el formato le permitió reconectarse con una faceta artística distinta a la actuación tradicional. Aseguró que la experiencia le devolvió la confianza para explorar nuevos proyectos ligados a la música y el entretenimiento en vivo.
Tras darse a conocer su identidad, Soto aprovechó el momento para hacer una petición clara a la audiencia: pidió que se valore el esfuerzo detrás de este tipo de producciones y el trabajo integral de los participantes, más allá de la competencia o el resultado final.
El segundo lugar obtenido por Carro Ñero fue bien recibido por los seguidores del programa, quienes destacaron su constancia y evolución a lo largo de la temporada. La respuesta en redes sociales reflejó apoyo y reconocimiento al desempeño del actor dentro del reality.
Con esta participación, Gabriel Soto abre la puerta a una etapa distinta en su carrera, marcada por la búsqueda de nuevos retos y una relación más cercana con el público que lo ha acompañado durante años en la televisión mexicana.
