Gabriela Montoya exige sanciones y vigilancia total sobre el gasto público en BCS

En un firme posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado, la diputada Gabriela Montoya Terrazas, integrante del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, presentó un balance del proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

La legisladora destacó que la rendición de cuentas no es solo un requerimiento legal, sino un elemento esencial para generar confianza entre la ciudadanía y asegurar el correcto uso de los recursos públicos.

Montoya recordó que la transparencia en Baja California Sur tiene raíces históricas desde 1975, cuando se establecieron las primeras bases para la fiscalización institucional. Sin embargo, sostuvo que aún falta avanzar, especialmente en la correcta atención de observaciones, la emisión de sanciones y la completa solventación de irregularidades detectadas.

Durante su intervención, subrayó que de las 29 cuentas públicas analizadas, solo siete fueron aprobadas y 22 no obtuvieron aprobación, lo que derivó en instrucciones precisas a todos los entes fiscalizados para atender recomendaciones y evitar reincidencias.

Asimismo, el Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado fincar responsabilidades, presentar denuncias penales y administrativas cuando corresponda, y vigilar cada procedimiento hasta su conclusión.

La diputada recalcó que la fiscalización debe ejercerse sin excepciones, incluyendo al propio Congreso del Estado, y subrayó que la vigilancia del manejo de recursos públicos es un deber permanente.

“El pueblo exige resultados”, afirmó Montoya, al reiterar que el compromiso de la legislatura debe ser claro: garantizar que cada peso sea ejercido en beneficio de la sociedad sudcaliforniana.

