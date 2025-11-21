Gabriela Montoya subraya apertura en debate sobre revocación de mandato

La diputada local Gabriela Montoya Terrazas se pronunció sobre el debate en torno a la revocación de mandato en Baja California Sur, destacando que el tema debe analizarse con apertura, pluralidad y diálogo entre todas las fuerzas políticas.

En entrevista, Montoya Terrazas explicó que el análisis avanza de manera conjunta dentro del Congreso del Estado y que, desde la bancada vinculada a la Cuarta Transformación, existe una postura clara sobre escuchar a la ciudadanía.

“Son temas que se están analizando entre todas las fuerzas políticas. En los gobiernos de la Cuarta Transformación somos testigos de que exista pluralidad y democracia; de que las personas puedan decir cómo se sienten con este gobierno”, señaló la legisladora.

Montoya Terrazas resaltó que la revocación de mandato es un instrumento que permite a la población evaluar la gestión del gobierno y expresar su respaldo o inconformidad. Por ello, reiteró que es fundamental respetar y atender todas las voces, incluidas aquellas críticas que surgen del descontento ciudadano.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío también ha manifestado su apoyo a que la consulta se lleve a cabo, señalando que corresponde al pueblo decidir la continuidad del mandato. Sin embargo, subrayó que la organización y viabilidad del proceso depende del Congreso local.