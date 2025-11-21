Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 21 de Noviembre, 2025
BCS

Gabriela Montoya subraya apertura en debate sobre revocación de mandato

Gabriela Montoya resaltó la importancia del diálogo entre fuerzas políticas en la discusión sobre la revocación de mandato en BCS.
Luis Castrejón
21 noviembre, 2025
Revocación de Mandato BCS

Foto: Luis Castrejón

La diputada local Gabriela Montoya Terrazas se pronunció sobre el debate en torno a la revocación de mandato en Baja California Sur, destacando que el tema debe analizarse con apertura, pluralidad y diálogo entre todas las fuerzas políticas.

En entrevista, Montoya Terrazas explicó que el análisis avanza de manera conjunta dentro del Congreso del Estado y que, desde la bancada vinculada a la Cuarta Transformación, existe una postura clara sobre escuchar a la ciudadanía.

“Son temas que se están analizando entre todas las fuerzas políticas. En los gobiernos de la Cuarta Transformación somos testigos de que exista pluralidad y democracia; de que las personas puedan decir cómo se sienten con este gobierno”, señaló la legisladora.

Montoya Terrazas resaltó que la revocación de mandato es un instrumento que permite a la población evaluar la gestión del gobierno y expresar su respaldo o inconformidad. Por ello, reiteró que es fundamental respetar y atender todas las voces, incluidas aquellas críticas que surgen del descontento ciudadano.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío también ha manifestado su apoyo a que la consulta se lleve a cabo, señalando que corresponde al pueblo decidir la continuidad del mandato. Sin embargo, subrayó que la organización y viabilidad del proceso depende del Congreso local.

