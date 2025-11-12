VIDEO: Gaby Ramírez, colaboradora del programa “Hoy”, fue atacada brutalmente por un perro

La colaboradora del programa Hoy, Gaby Ramírez, sufrió un violento ataque por un perro mientras su vehículo estaba en un taller mecánico en Los Ángeles, California. La conductora relató que, al bajarse para revisar la cajuela, el perro la mordió al menos tres veces y la derribó. Afortunadamente, uno de los mecánicos logró separar al animal y evitar un daño mayor.

Tras el ataque, Ramírez fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por las mordeduras. Durante una transmisión en vivo, mostró las heridas y detalló que el personal del taller le dio los primeros auxilios antes de la llegada de la ambulancia. Además, señaló que tomará acciones legales:

“Ahorita voy con mi abogada para ver cuál es mi número de caso y poder demandar porque sí se puede demandar”, declaró.

El incidente ha generado gran atención entre sus seguidores, quienes expresaron apoyo y preocupación por su estado de salud. Este caso también pone de relieve la importancia de la seguridad, especialmente en lugares donde puede haber animales que representen un riesgo para los clientes.

Gaby Ramírez aseguró que, a pesar del susto, espera que su caso sirva para crear conciencia sobre la responsabilidad de los establecimientos y el cuidado que se debe tener al visitar estos lugares.

