Gaby Romero y el reto de evitar comparaciones con Jenni Rivera en la música

Gaby Romero, conocida como La Reina del Requinto, señaló que el desarrollo de una carrera musical en el regional mexicano implica obstáculos para las mujeres, entre ellos la tendencia del público y la industria a compararlas con figuras icónicas como Jenni Rivera. Esta situación representa un reto para quienes buscan consolidar un estilo propio sin que su trabajo sea visto como una imitación de la fallecida cantante.

La artista comentó que, como intérprete y compositora, ha vivido esta experiencia a lo largo de su trayectoria. Durante una conferencia de prensa en La Paz, habló sobre cómo las comparaciones afectan la percepción del público respecto a las artistas femeninas.

“Hace rato que me preguntaban si había sido difícil, creo que esa es una de las cosas más complicadas de ser mujer: siempre hay una comparación con Jenni Rivera. Yo no busco copiar a nadie, admiro mucho a Jenni Rivera, incluso hoy metí una canción de ella o dos. Pero mi intención nunca es imitar, siempre me gusta ponerle mi sello a las canciones”, expresó Gaby Romero.