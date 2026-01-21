Gaby Spanic fue detenida en el AICM por llevar supuestamente sustancias ilícitas

La actriz venezolana Gaby Spanic fue retenida por elementos de seguridad en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según los primeros reportes, las autoridades federales habrían requerido a la protagonista de “La Usurpadora” para una revisión exhaustiva tras una supuesta alerta por la portación de sustancias no permitidas en su equipaje de mano.

Gaby Spanic se encontraba realizando trámites migratorios y de aduana cuando fue interceptada. Diversas fuentes señalan que la actriz fue trasladada a una zona de inspección especializada para aclarar la naturaleza de los objetos o sustancias detectadas por los escáneres de seguridad.

Spanic rechazó de inmediato esa acusación y aseguró que todo se trató de una interpretación errónea que escaló de forma innecesaria. La actriz vinculó el incidente con una transmisión en vivo que realizó días antes en Instagram, donde aparecía fumando unos cigarros de hierbas. Según explicó, estos productos no contenían nicotina ni componentes prohibidos, pero considera que ese video pudo haber influido en la actitud de los agentes que la inspeccionaron.

Parte del conflicto, añadió, también estuvo relacionado con un cobro de impuestos que calificó de desproporcionado. Según su testimonio, las autoridades le exigieron alrededor de 600 dólares por dos paquetes de cigarros que, afirma, costaron cerca de 30 dólares cada uno. Para evitar mayores problemas, decidió dejar los productos en el aeropuerto, aunque asegura que eso no frenó la tensión.

Más allá del hecho puntual, Gaby Spanic sugirió que podría haber intereses ocultos detrás de lo ocurrido y habló de un presunto patrón de situaciones que, en su opinión, buscan perjudicar su imagen. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí que quiere dañarme”, expresó, recordando otros episodios del pasado en los que, según ella, también fue humillada por autoridades.

Para dar mayor contexto, es importante recordar que el AICM ha reforzado sus filtros de seguridad en los últimos meses mediante el uso de tecnología de última generación y binomios caninos. Las estadísticas de la Guardia Nacional muestran un incremento en las revisiones a figuras públicas, buscando garantizar que nadie esté exento de las leyes de sanidad y seguridad nacional. En casos previos, otras celebridades han sido retenidas por periodos breves debido a la falta de documentación de suplementos alimenticios o fármacos controlados.

