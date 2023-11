¿Pablo Montero abusó sexualmente de Gaby Spanic?

Una nueva revelación de presuntos delitos del pasado ha sacudido al mundo de la farándula en México. La actriz Gaby Spanic sorprendió a todos durante su participación en el reality “Secretos de Villanas” de CanelaTV al revelar presunto abuso sexual de parte de Pablo Montero, mientras estaba en el programa “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Durante una conversación en la alberca con sus compañeras Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz, Gaby detalló lo que sufrió durante su estadía en el programa que se grabó en Miami.

“Yo sufrí un delito allá adentro y cuando se trata de un delito, no importa la confidencialidad, se puede contar… abuso sexual… y fue alguien a quien estimo mucho y conozco desde hace años, y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”, aseguró la actriz venezolana dejando a sus compañeras atónitas.

Gaby Spanic describió el incidente que, según ella, ocurrió dentro de la famosa casa del reality.

“Él abrió la puerta del cuarto de fumadores y de repente me vio así (con una expresión de sorpresa mirando hacia arriba), yo estaba fumando mi cigarro, él lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a tocarme los senos, me agarró del brazo, intentó besarme a la fuerza… Yo gritaba: ‘¡Sáquenme de aquí!'”, relató ante sus incrédulas compañeras.