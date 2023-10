Gaby Spanic tiene nuevo amor, aquí todos los detalles

Desde siempre, la actriz Gaby Spanic, conocida por su icónico papel en “La usurpadora”, ha mantenido su vida sentimental en privado. Sin embargo, recientemente, ha revelado que ha encontrado el amor y se siente feliz en su nueva relación.

Durante una entrevista, la actriz venezolana de 49 años compartió que el amor lo encontró durante su participación en “Secretos de villanas”.

“Yo nunca me he cerrado al amor y en este viaje de Secretos de villanas conocí a un hombre espectacular y de repente nos fuimos a un barco y bueno pasaron muchas cosas, estábamos todas… Él estaba un poco tenso, no puedo contar muchas cosas, pero le fascinó mi masaje”, reveló.

La actriz platicó que es un hombre de 36 años, no obstante no profundizo en cuanto a su identidad ni la profesión, pero no pudo evitar hacer una broma y dijo “altísimo, como un vikingo”.

“Yo dije ‘yo quiero un hombre señor como Aquaman’ y así me lo trajo”.

En cuanto a si tiene nuevos planes de casarse, Gaby respondió: “No, espiritualmente sí, y que él viva en su casa y yo en la mía, porque mi hijo es muy celoso”.

“Mi hijo no conoce a ningún hombre que yo haya metido a la casa como pareja, no me gusta hasta que posiblemente sea algo muy seguro y uno vea la perspectiva que a lo mejor es una relación de años, pero mientras, que él vaya pagando los impuestos a ver cómo le va”

En una entrevista previa, la actriz también habló que para ella el amor no tiene nada que ver con las diferencias de edad.

“¿Cuál es el problema? El amor no tiene edad ni sexo y ustedes lo saben.”

Lo que sí aclaró que es que no es de las que mantienen a su pareja, pues dijo “a mí que me paguen los impuestos, si no, no camina. Total”.

Además de su vida amorosa, Gaby Spanic compartió que se encuentra lista para comenzar las grabaciones en México de su nuevo proyecto televisivo “Vivir de amor”