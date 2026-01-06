Xbox Game Pass: estos son los juegos que llegan gratis en enero
Xbox ha dado a conocer la primera oleada de incorporaciones a su servicio Game Pass para este mes, ofreciendo a los suscriptores una selección de 11 juegos gratis que abarcan diversos géneros. Esta iniciativa busca arrancar el año con una oferta robusta para los miembros del servicio.
Entre los títulos más destacados que se suman a la biblioteca de Game Pass se encuentran Resident Evil Village, la aclamada entrega de terror de Capcom, y Star Wars Outlaws, una esperada aventura ambientada en el universo de Star Wars. Estos juegos, junto con otros lanzamientos, buscan consolidar el valor de la suscripción.
La primera tanda de juegos gratis para Game Pass de enero de 2026 incluye:
- Brews & Bastards (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible
- Little Nightmares Enhanced Edition (Nube, Portátil, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible
- Atomfall (Nube, Consola, Portátil y PC) – Disponible el 7 de enero
- Lost in Random: The Eternal Die (Nube, Xbox Series X|S, Portátil y PC) – Disponible el 7 de enero
- Rematch (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Disponible el 7 de enero
- Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Disponible el 7 de enero
- Final Fantasy (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible el 8 de enero
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Nube, Consola, Portátil y PC) – Disponible el 15 de enero
- Star Wars Outlaws (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Disponible el 13 de enero (Ultimate y PC Game Pass)
- Resident Evil Village (Nube, Consola y PC) – Disponible el 20 de enero
- MIO: Memories in Orbit (Nube, Portátil, PC y Xbox Series X|S) – Disponible el 20 de enero (Ultimate y PC Game Pass)
Como es habitual, algunos títulos abandonarán el servicio este mes. Los suscriptores tienen hasta el 15 de enero para jugar a Flintlock The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent y The Grinch Christmas Adventures antes de que sean retirados de Game Pass.
- Lee más: Estos son los videojuegos que podrían definir el 2026
- Lee más: Gobierno retira el impuesto a videojuegos violentos del Paquete Económico 2026
Los suscriptores de los niveles Ultimate y Standard podrán comenzar las descargas de los primeros títulos de la lista a partir de esta semana. Con este movimiento, Microsoft inicia el ciclo de reafirmando su posición en el mercado de servicios por suscripción, un sector que continúa transformando los hábitos de consumo en la industria del entretenimiento interactivo.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.