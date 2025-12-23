Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Video:Gamer chino vivió encerrado dos años en una habitación de hotel: sobrevivía con delivery

Un gamer en China permaneció dos años sin salir de un hotel, viviendo solo de comida a domicilio; el estado del cuarto causó impacto.
22 diciembre, 2025
Un caso extremo de aislamiento ha causado asombro en China, luego de que se revelara que un gamer permaneció encerrado durante dos años en una habitación de hotel, sin salir al exterior y subsistiendo únicamente con servicios de delivery.

De acuerdo con los reportes, el joven dedicaba la mayor parte del tiempo a videojuegos en línea, evitando cualquier contacto social y solicitando alimentos a domicilio, los cuales recogía sin interacción directa. Durante ese periodo, no realizó limpieza ni mantenimiento del espacio, acumulando basura, restos de comida y envases.

Cuando finalmente abandonó la habitación, el estado del cuarto fue descrito como insalubre, con malos olores, suciedad extrema y daños visibles, lo que obligó al hotel a realizar una limpieza profunda y reparaciones. Las imágenes del lugar se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Especialistas señalan que el caso refleja problemas de aislamiento social, adicción a los videojuegos y deterioro de la salud mental, un fenómeno que se ha incrementado tras la pandemia y el auge de los servicios digitales que permiten vivir sin salir de casa.

