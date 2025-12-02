Cuánto gana una azafata: tripulante de cabina lo revela

En un video publicado en su cuenta de TikTok, una tripulante de cabina de la aerolínea Ryanair, identificada como Izabela, decidió explicar sin filtros cuánto gana realmente un auxiliar de vuelo, y con ello revelar la estructura de ingresos detrás del glamour de viajar por el mundo. El clip ha generado gran interés por su franqueza al mostrar que el salario de un tripulante no siempre es fijo: depende del sueldo base, las horas de vuelo y otros complementos.

Según Izabela, el monto que figura en algunos anuncios de “cuánto gana una azafata” es solo una parte del ingreso real. Ella aclaró que existe un sueldo base, modesto en muchos casos, y después una parte variable que depende directamente de las horas de vuelo realizadas. En su caso, la primera nómina le sirvió para darse cuenta de las diferencias: “los tripulantes de cabina no ganamos todos igual”. Esto significa que el dinero que perciben puede variar bastante mes a mes.

Además del sueldo base y las horas de vuelo, Izabela menciona otros incentivos que pueden aumentar sus ingresos como pernoctas o vuelos internacionales, e incluso comisiones por ventas a bordo. Según datos recientes de 2025, en España una azafata puede tener un ingreso mensual bruto que, con complementos, oscila entre 1.700 y 2.700 euros; en meses con muchas horas de vuelo y rutas largas, el ingreso puede superar los 3.000 euros.

En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el sueldo base para un principiante ronda entre los 8 mil y 9 mil pesos mensuales, pudiendo llegar hasta los 30 mil pesos con experiencia y bonificaciones.

La revelación de Izabela pone en evidencia que hablar de “cuánto gana una azafata” sin matices puede ser engañoso: el salario real depende de múltiples factores como la base de operaciones, la antigüedad, la cantidad de vuelos al mes, y los complementos por dietas o pernoctas. Para quienes aspiran a ser tripulantes de cabina, esta transparencia ayuda a aclarar expectativas y a entender mejor el ritmo de vida detrás de los uniformes y los vuelos internacionales.

Finalmente, la publicación en TikTok de Izabela no solo informa, sino que invita al debate sobre las condiciones laborales en la aviación comercial hoy. Más allá de la parte glamorosa que muchos asocian con ser azafata, su testimonio revela un modelo de compensaciones dinámico, a veces inestable, que exige disponibilidad y flexibilidad. Su mensaje deja claro que la realidad de tripulante de cabina, es más compleja que cualquier estereotipo.