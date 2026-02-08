Breezy Johnson gana oro para EEUU en descenso femenino en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson alcanzó la gloria olímpica al conquistar la medalla de oro en la prueba de descenso femenino. En una competencia de alta intensidad celebrada en la pista Olimpia delle Tofane, en Cortina d’Ampezzo, Johnson registró un tiempo de 1:36.10, superando por apenas cuatro centésimas a la alemana Emma Aicher, quien se quedó con la plata.

La italiana Sofia Goggia completó el podio al obtener la medalla de bronce ante su público local.

Este triunfo representa la primera presea de oro para la delegación de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Con este resultado, Johnson, de 30 años, se une a la legendaria Lindsey Vonn como las únicas mujeres estadounidenses en la historia en ganar el título olímpico en la disciplina de descenso. La victoria llega tras un ciclo complejo para la atleta de Wyoming, quien se perdió la edición de Beijing 2022 debido a una lesión de rodilla.

Sin embargo, la jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno se vio ensombrecida por el aparatoso accidente de Lindsey Vonn. La veterana de 41 años, quien realizaba un mediático regreso a las pistas, perdió el control apenas 13 segundos después de iniciar su descenso. La competencia fue interrumpida por más de 20 minutos mientras Vonn era evacuada en helicóptero hacia un hospital cercano para evaluar la gravedad de sus lesiones tras impactar contra una de las puertas del trazado.

La obtención del oro por parte de Breezy Johnson reafirma el dominio del equipo norteamericano en las pruebas de velocidad. Johnson llegó a Italia como la vigente campeona mundial de la especialidad, título que obtuvo en febrero de 2025. Su desempeño este domingo fue calificado por sus compañeras de equipo, como Bella Wright, como la mejor carrera de su vida, especialmente al manejar la presión emocional tras presenciar la caída de su mentora, Vonn.

La pista de Cortina d’Ampezzo es conocida por su peligrosidad y exigencia técnica. Durante la jornada de hoy, no solo Vonn sufrió percances; la esquiadora andorrana Cande Moreno también debió ser retirada tras una caída que afectó su rodilla izquierda. A pesar de los riesgos, el equipo de Estados Unidos mantiene un paso firme en el medallero, sumando puntos críticos en las disciplinas de nieve durante la primera semana de competencias.

Con este resultado, Johnson sucede a la suiza Corinne Suter en el trono olímpico del descenso. El calendario de esquí alpino continuará en los próximos días con las pruebas de Slalom y Gigante, donde se espera que la delegación de las barras y las estrellas siga buscando subir al podio en la justa invernal de Milán-Cortina.

