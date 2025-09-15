Ganadores Emmy 2025: así conquistó ‘Adolescencia’ la noche más importante de la TV
En los Premios Emmy 2025, ‘Adolescencia’, la miniserie de Netflix sobre la masculinidad tóxica y sus efectos en jóvenes, se llevó seis estatuillas. La producción de cuatro episodios, grabada en toma única por capítulo, alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y contaba con 13 nominaciones.
Stephen Graham, protagonista y director de varios episodios, ganó mejor actor de miniserie, mejor dirección y compartió la estatuilla a mejor guion. “Estar aquí y ser reconocido por mis colegas es lo más aleccionador que podía imaginar”, afirmó.
Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor más joven en recibir un Emmy, mientras Erin Doherty obtuvo mejor actriz de reparto de miniserie por su papel de terapeuta.
Comedia que sobresale: ‘The Studio’ brilla en los premios Emmy 2025
“The Studio”, sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, se impuso con 13 premios, incluyendo mejor serie de comedia. Seth Rogen, protagonista y coescritor, obtuvo mejor actor de comedia y premios compartidos a dirección y guion.
Jean Smart recibió mejor actriz de comedia por “Hacks”, mientras Hannah Einbinder ganó mejor actriz de reparto, usando su discurso para abogar por causas sociales.
Drama hospitalario: ‘The Pitt’ conquista la ceremonia
En drama, “The Pitt”, de HBO|Max, ganó mejor serie dramática en los premios Emmy 2025. Noah Wyle obtuvo mejor actor dramático y Katherine LaNasa mejor actriz de reparto, dedicando los premios al personal médico de guardia.
La distópica “Severance” triunfó en categorías de actuación: Britt Lower como mejor actriz dramática y Tramell Tillman como mejor actor de reparto.
Principales ganadores Emmy 2025
-
Mejor serie dramática: “The Pitt” (HBO|Max)
-
Mejor comedia: “The Studio” (Apple TV+)
-
Mejor miniserie: “Adolescencia” (Netflix)
-
Mejor actor dramático: Noah Wyle, “The Pitt”
-
Mejor actriz dramática: Britt Lower, “Severance”
-
Mejor actor de comedia: Seth Rogen, “The Studio”
-
Mejor actriz de comedia: Jean Smart, “Hacks”
-
Mejor actor de miniserie/película: Stephen Graham, “Adolescencia”
-
Mejor actriz de miniserie/película: Cristin Milioti, “El Pingüino”
-
Mejor actor de reparto dramático: Tramell Tillman, “Severance”
-
Mejor actriz de reparto dramático: Katherine LaNasa, “The Pitt”
-
Mejor actor de reparto comedia: Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”
-
Mejor actriz de reparto comedia: Hannah Einbinder, “Hacks”
-
Mejor actor de reparto miniserie/película: Owen Cooper, “Adolescencia”
-
Mejor actriz de reparto miniserie/película: Erin Doherty, “Adolescencia”
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.