Ganadores de los MTV VMAs 2025: lista completa de los premiados
Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs 2025) se celebraron este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. La gala premia los mejores videoclips del año y reconoce a los artistas que marcaron tendencia en la música internacional. Este año, los fans pudieron seguir la ceremonia en vivo por MTV y CBS, así como vía Paramount+, disfrutando de los VMAs 2025 en vivo desde México y todo el mundo.
Principales ganadores de los MTV VMAs 2025
Durante la ceremonia, se entregaron los premios más importantes, destacando los ganadores de las categorías centrales de la noche:
-
Video del Año: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
-
Artista del Año: Lady Gaga
-
Canción del Año: ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
-
Mejor Artista Nuevo: Alex Warren
-
Mejor Artista Pop: Ariana Grande
-
Mejor Hip-Hop: Kendrick Lamar – “Not Like Us”
-
Mejor R&B: Mariah Carey – “Type Dangerous”
-
Mejor Alternativo: sombr – “Back to Friends”
-
Mejor Latin: Bad Bunny – “BAILE INoLVIDABLE”
-
Mejor K-Pop: LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again”
-
Mejor Afrobeats: Tyla – “Push 2 Start”
-
Mejor Country: Megan Moroney – “Am I Okay?”
-
Mejor Álbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
-
Video en Formato Largo: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
-
Canción del Verano: Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”
Homenajes especiales y momentos memorables
La gala también estuvo marcada por reconocimientos a la trayectoria y tributos especiales, destacando los momentos más emotivos de la noche:
-
Mariah Carey recibió el Video Vanguard Award, regresando a los VMAs tras 20 años.
-
Busta Rhymes fue distinguido con el Rock the Bells Visionary Award.
-
Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award.
-
La ceremonia incluyó un emotivo tributo a Ozzy Osbourne, con Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt.
Colaboraciones y presentaciones destacadas
La noche contó con presentaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae y más. Además, Alex Warren, sombr y The Marías brillaron como parte de la categoría de Mejor Artista Nuevo.
Los fans pudieron seguir la gala y los ganadores de los MTV VMAs 2025 en vivo desde México a través de MTV, Paramount+ y Pluto TV, disfrutando de más de 20 actuaciones y los momentos más esperados de la música internacional.