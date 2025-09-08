Ganadores de los MTV VMAs 2025: lista completa de los premiados

Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs 2025) se celebraron este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. La gala premia los mejores videoclips del año y reconoce a los artistas que marcaron tendencia en la música internacional. Este año, los fans pudieron seguir la ceremonia en vivo por MTV y CBS, así como vía Paramount+, disfrutando de los VMAs 2025 en vivo desde México y todo el mundo.

Principales ganadores de los MTV VMAs 2025

Durante la ceremonia, se entregaron los premios más importantes, destacando los ganadores de las categorías centrales de la noche:

Video del Año: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Artista del Año: Lady Gaga

Canción del Año: ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Mejor Artista Nuevo: Alex Warren

Mejor Artista Pop: Ariana Grande

Mejor Hip-Hop: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Mejor R&B: Mariah Carey – “Type Dangerous”

Mejor Alternativo: sombr – “Back to Friends”

Mejor Latin: Bad Bunny – “BAILE INoLVIDABLE”

Mejor K-Pop: LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again”

Mejor Afrobeats: Tyla – “Push 2 Start”

Mejor Country: Megan Moroney – “Am I Okay?”

Mejor Álbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Video en Formato Largo: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Canción del Verano: Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

Homenajes especiales y momentos memorables

La gala también estuvo marcada por reconocimientos a la trayectoria y tributos especiales, destacando los momentos más emotivos de la noche:

Mariah Carey recibió el Video Vanguard Award , regresando a los VMAs tras 20 años.

Busta Rhymes fue distinguido con el Rock the Bells Visionary Award .

Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award .

La ceremonia incluyó un emotivo tributo a Ozzy Osbourne , con Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt.



Colaboraciones y presentaciones destacadas

La noche contó con presentaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae y más. Además, Alex Warren, sombr y The Marías brillaron como parte de la categoría de Mejor Artista Nuevo.

Los fans pudieron seguir la gala y los ganadores de los MTV VMAs 2025 en vivo desde México a través de MTV, Paramount+ y Pluto TV, disfrutando de más de 20 actuaciones y los momentos más esperados de la música internacional.