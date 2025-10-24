Conoce a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025 en BCS

Tras la votación secreta del jurado calificador, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) anunció a las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025, informó su director, Noé Fiol Verduzco. Señaló que este reconocimiento celebra el esfuerzo y la disciplina de los talentos deportivos de Baja California Sur.

En la categoría de deportista destacado, el clavadista Jesús Miguel Agúndez Mora recibió el galardón por obtener medalla de oro en trampolín sincronizado de tres metros y de plata en la prueba individual, durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en Paraguay.

El entrenador del año fue Yohandy Núñez Vázquez, quien ha formado a atletas de alto rendimiento como la sudcaliforniana y olímpica Aranza Vázquez. Su alumna Cinthya Moreno Balderrama logró tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, consolidando su trayectoria deportiva.

En la categoría de fomento, protección o impulso del deporte, el reconocimiento fue para Rafael Paredes Argumaniz, impulsor del triatlón infantil a través de la agrupación Mini Runners.

Finalmente, Fiol Verduzco destacó que el conteo de votos se realizó con transparencia y supervisión oficial. Subrayó que el proceso fue legítimo y reafirma la confianza en los resultados del Premio Estatal del Deporte 2025.