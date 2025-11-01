¿Quiénes son los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 que entrega la Conade? Lista completa

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha revelado la lista completa de los 16 atletas, entrenadores, jueces y promotores que se harán acreedores al Premio Nacional del Deporte (PND) 2025.

Destacan en las categorías principales el clavadista Osmar Olvera y la nueva sensación del ciclismo mundial, Isaac del Toro, ambos reconocidos por sus sobresalientes actuaciones internacionales.

El galardón, que celebra su medio siglo de existencia, será entregado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en una ceremonia especial programada para este mes de noviembre, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

Lista de ganadores Premio Nacional del Deporte 2025 2025

Los ganadores del Premio Nacional del Deporte (PND) 2025 fueron elegidos tras una sesión del jurado celebrada en las instalaciones de Tlalpan, destacando a aquellos que brillaron en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025.

En la categoría de Deporte no profesional, el clavadista Osmar Olvera Ibarra se alzó con el máximo honor, gracias a su rendimiento en 2025 que incluyó una presea de oro y dos de plata en el Campeonato Mundial de Singapur, sumado a un triunfo en la Copa del Mundo de Clavados, lo que lo perfila para Los Ángeles 2028.

Comparten esta distinción en Deporte no profesional: Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco), Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo) y Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo).

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informó a través de un comunicado que en la categoría de Deporte profesional, el ciclista Isaac Del Toro Romero fue el elegido. Originario de Ensenada, Baja California, Del Toro irrumpió en la élite internacional del ciclismo al finalizar en segundo lugar en el exigente Giro de Italia 2025, una campaña excepcional que lo posiciona como una promesa del equipo UAE Team Emirates XRG.

Cabe precisar, conforme a lo estipulado, que los ganadores en la modalidad de Deporte Profesional, Fomento al Deporte, y quienes ya hayan recibido el premio previamente, no recibirán el incentivo económico.

La lista de los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 incluye también a las figuras que destacaron en el área paralímpica y de fomento.

En el Deporte Paralímpico, los atletas reconocidos fueron Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata, ambos especializados en Paraatletismo.

En cuanto al Fomento al deporte, el galardón fue otorgado a Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, cerrando así las categorías de premiación enfocadas directamente en el desempeño y la promoción.

El reconocimiento no estaría completo sin destacar a quienes trabajan desde la formación y el arbitraje; por ello, la CONADE también distinguió a los ganadores en estas áreas.

En la categoría de Entrenadores, los premiados son Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco).

Asimismo, por su invaluable labor como Juez/Árbitro, se reconoció a Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo) y Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting).

Finalmente, la modalidad de Trayectoria destacada en el deporte mexicano honró a cuatro figuras que han dejado una huella profunda. Los ganadores en este apartado son la clavadista Gabriela Belem Agúndez García, el patinador sobre hielo Donovan Daniel Carrillo Suazo, el paranadador José Arnulfo Castorena Vélez y la corredora de ultramaratones María Lorena Ramírez Nahueachi.

Todos ellos recibirán, junto con el resto de los galardonados (salvo las excepciones monetarias), un diploma, una medalla de oro y una cantidad en numerario de 796 mil 005 pesos.