Premio Nobel de Literatura 2023: gana el escritor noruego Jon Fosse

El dramaturgo noruego Jon Fosse fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023, un reconocimiento otorgado por la Academia Sueca.

La Academia destacó las obras “innovadoras” de Fosse, que han sido representadas en escenarios de todo el mundo.

Fosse, de 64 años, recibió el premio “por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo indecible”, según declaró la Academia con sede en Estocolmo.

En una declaración sobre el premio, Fosse expresó su abrumamiento y agradecimiento, y lo interpretó como un reconocimiento a la literatura que prioriza ser literatura sin consideraciones adicionales. También comentó su sorpresa al recibir la noticia, aunque agregó que no tanto.

