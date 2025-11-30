GAP alerta sobre posibles retrasos tras medida de seguridad de Airbus

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que podrían presentarse afectaciones en los itinerarios de vuelo durante las próximas 48 a 72 horas, luego de que Airbus solicitara a todos los operadores de la familia A320 implementar de manera inmediata una actualización de software por motivos de seguridad.

La medida, de carácter global, ha llevado a las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris —operadoras en toda la red de aeropuertos de GAP— a advertir sobre posibles retrasos o cambios en sus vuelos mientras se lleva a cabo el proceso de actualización requerido.

Ante esta situación, GAP aseguró que la seguridad de los pasajeros es prioridad. Por ello, se sumó a las acciones preventivas comunicadas por las aerolíneas y habilitó a su personal de Atención al Pasajero (EPAC) para brindar apoyo, información y asistencia en caso de ajustes operativos en las terminales.

El grupo aeroportuario recomendó a los viajeros mantenerse en contacto directo con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto, a fin de conocer cualquier modificación relacionada con su vuelo y evitar contratiempos.

Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, operado por GAP, no ha registrado retrasos ni cancelaciones derivados de esta medida. Sin embargo, Volaris, principal operador de la terminal por su volumen de pasajeros transportados hacia este destino turístico, podría realizar ajustes operativos si la actualización de Airbus lo requiere.