García Harfuch confirma enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó un enfrentamiento armado en la comunidad de El Limoncito, al norte de Culiacán, Sinaloa. Durante el reporte oficial, se detalló que el incidente en Culiacán dejó como saldo nueve personas detenidas, un agresor abatido y el decomiso de una cantidad importante de armamento bélico que operaba en la región.

Los hechos se desencadenaron mientras personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizaba patrullajes de vigilancia en la sindicatura de Jesús María. Durante estas acciones de prevención, los elementos federales fueron atacados con disparos, por lo que procedieron a repeler la agresión, logrando controlar la situación tras un intercambio de fuego intenso en esta zona de Sinaloa.

Tras el cese de las hostilidades, las autoridades federales lograron el aseguramiento de armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico. Este arsenal evidencia la estructura y capacidad de fuego del grupo delictivo que mantenía presencia en las inmediaciones del municipio de Culiacán.

Omar García Harfuch informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo activo para proteger a la ciudadanía. Para garantizar la tranquilidad, se han reforzado los patrullajes de vigilancia y se mantienen los sobrevuelos de helicópteros en diversos puntos estratégicos, con el fin de evitar que se presenten nuevos hechos de violencia.

La Secretaría de Marina (Semar) continuará con presencia permanente en la zona de El Limoncito. El funcionario federal señaló que los operativos en Sinaloa seguirán su curso y que se informará oportunamente sobre los avances de las investigaciones y nuevas acciones de seguridad que se implementen en el estado.

Este golpe a la delincuencia organizada en Culiacán forma parte de la estrategia nacional para reducir los índices delictivos y desarticular las células que operan con explosivos y armamento de guerra en territorio nacional.

