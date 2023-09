Participo para ganar, no llevaría al partido a perder: García Harfuch

El aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, descarta ser el favorito de la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo o del presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda interna de Morena, pues, sostiene, el tiempo de los dedazos ya se terminó y ahora es el pueblo el que elige.

“La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que ha demostrado integridad en todo su andar político, yo no creo, sinceramente y lo digo desde un punto de vista muy personal, no creo que tenga favoritos. Lo que sí hice fue consultarle e informarle de mi intención de participar en este proceso interno. Ella siempre respetuosa de la libertad me dijo: ‘Adelante’”, dice.

“Lo que digo de la doctora aplica igual para el señor Presidente. Él ha sido muy claro que es por encuesta, que el pueblo decide, que el pueblo elige, y creo que lo ha demostrado. El propio Presidente ha puesto el ejemplo de que quien decide es la gente, él ha dicho que estos tiempos del dedazo y decidir quién se acabaron”, añade.

En entrevista con medios, un día después de registrarse en el proceso interno del partido guinda, García Harfuch asegura que hasta ahora no ve fuego amigo ni “guerra de lodo” entre los aspirantes de Morena para gobernar la Ciudad de México en 2024.

De su parte, siempre habrá respeto para sus compañeros y no será un factor de división dentro del movimiento, por lo que si no es el elegido, acatará el resultado, “pero uno compite para ganar”.

Además, pide a los morenistas que lo ven alejado del movimiento fundacional una oportunidad para conocerlo, pues su única intención es darle continuidad al proyecto de transformación en la Ciudad iniciado por la exjefa de Gobierno y ahora aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

El exfuncionario subraya que su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana será su principal carta de presentación para ganar la encuesta interna de Morena y convertirse en el coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México y el virtual candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno el próximo año.

Al preguntarle sobre sus virtudes, dice que puede trabajar las horas y el tiempo que sea porque no le preocupan mucho los tiempos de descanso o momento de esparcimiento, aunque acepta que esto también es un defecto, pues debe encontrar un equilibrio.

¿Su aspiración se debe a que Morena estaba en riesgo de perder la Ciudad?

—No, no se debe a esto. Se debe a una decisión muy personal y a una valoración que hice con mi equipo de dónde podemos servir más. Me explico, mucha gente nos ha dicho ‘¿por qué no sirves en seguridad con la doctora Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta de México?’, claro que también me gustaría; sin embargo, ¿dónde puedes hacer más? Yo creo que puedes hacer más en la Ciudad porque aquí la doctora ya dejó un camino muy avanzado que podemos darle continuidad, incrementar y fortalecer.

Omar García Harfuch precisa que si bien su fuerte es la seguridad, integrará en su equipo a expertos en movilidad, agua, Metro y otros temas relevantes para la Ciudad. “Ya estamos platicando con ellos, para conocer mucho más a fondo la problemática de la Ciudad en diferentes temas, pero también hay que escuchar a la gente”.

El otrora jefe de la policía aclara que su intención es participar activamente en la Ciudad de México para darle continuidad a los proyectos que comenzó Claudia Sheinbaum e incrementar los resultados que se obtuvieron, con la finalidad de generar una estabilidad, “pues sí hay estabilidad, hay desarrollo y bienestar”.

Remarca que su paso por la policía capitalina le permitió tener un contacto permanente con vecinos de las 16 alcaldías, “definitivamente fue lo que me ayudó a acercarme más con la gente”.

Al preguntarle sobre los aspirantes de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, puntualiza que primero tendrán que sacar su proceso interno y “ya una vez que salgan, hacer una valoración de quién va a participar… Yo estoy convencido que esta Ciudad la va a ganar Morena, por eso me gustaría esperar a que definan a sus aspirantes, para hacer una valoración o una crítica constructiva”.

¿Omar García Harfuch le puede ganar a quien sea?

—Creo que Morena va a ganar en esta Ciudad. Estoy convencido que si participo, pues obviamente participo para ganar, no llevaría a mi partido a perder, entonces estoy convencido que sí ganaríamos, no tengo duda alguna.

Asegura que siempre hay una preocupación de que le suceda algo más tras el atentado que sufrió, pero “vivir temeroso y con miedo no es una opción y más ahora en lo que estoy participando”.

Acepta que su actividad diaria es mucho más cuidada que la del resto de las personas, pero esto no será un impedimento para recorrer y escuchar a las y los vecinos de las 16 alcaldías en eventos públicos o cerrados, en este proceso interno y en una eventual campaña, aunque no cree que la contundencia del acto dependa de qué tan masivo sea, sino qué tanto saques de cada evento.

“No tengo un miedo como tal, obviamente sí hay una preocupación permanente de que estés bien, pero miedo no porque no podríamos hacer nada, el miedo paraliza, y no nos vamos a paralizar”.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana reitera que las veces que sea necesario aclarará que no tuvo nada que ver en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues esa noche no se encontraba en Guerrero, sino en Nueva Italia y Buenavista Tomatlán (Michoacán).

¿Conoció o tuvo relación con Genaro García Luna?

—Nunca formé parte del equipo cercano del exsecretario de seguridad Genaro García Luna. Éramos 39 mil policías federales, yo era jefe de Departamento, recién había entrado a la Policía Federal, no habría por qué tener una relación con él. Suponiendo que alguien después me hubiera llevado con él, no, nunca, nunca formé parte de su equipo, nunca recibí una instrucción de él, nunca tuve una plática con él. La única vez que lo vi fue en un simulacro de condecoración. Después el único breve encuentro de palabras fue en un hangar de la propia policía y duró alrededor de 30 o 40 segundos.

Y agrega: “Voy a aclararlo las veces que sea necesario; sin embargo, son noticias falsas y ataques diseccionados que pueden repetir una y una y otra vez”.

Sobre Clara Brugada, quien va en segundo lugar de acuerdo con la encuesta de Buendía & Márquez, apunta que sólo puede decir cosas buenas de ella, porque vio el compromiso con el que actuó cuando fue alcaldesa de Iztapalapa. “Ella tiene mi admiración y respeto, pude trabajar más de cerca con ella… somos compañeros, no lo veo como una competencia interna, sino al contrario, qué bueno que participemos todos”.

Sobre Hugo López-Gatell, quien se ubica en tercer sitio de las preferencias en dicho sondeo, destaca que es un hombre muy preparado, que hizo un trabajo de entrega diaria en un momento muy complicado para el país. “Le he externado también a él siempre mi respeto, y recientemente en una llamada telefónica hubo mucha coordinación”, revela.

Menciona que siempre puede haber críticas, “pero hay una diferencia entre crítica constructiva y una crítica con noticias falsas. Nosotros no vamos a ser un factor de división”.