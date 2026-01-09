Garitas en Sacramento reportan poca saturación en el regreso de paisanos a Estados Unidos

El retorno de paisanos hacia Estados Unidos se desarrolla con baja afluencia vehicular en los principales puntos carreteros del norte del país, particularmente en la caseta de cobro de Sacramento, donde el tránsito se mantiene fluido y sin contratiempos. El escenario contrasta con el cierre del periodo vacacional, cuando miles de connacionales iniciaron su regreso tras concluir las festividades de fin de año.

La ausencia de largas filas y tiempos de espera prolongados marca una diferencia clara respecto a semanas anteriores, cuando la presión vehicular era constante. En la actualidad, automovilistas cruzan este punto en cuestión de minutos, lo que reduce el estrés del viaje y mejora las condiciones de seguridad en la carretera federal 45.

Este comportamiento responde a una estrategia adoptada por muchas familias migrantes, que decidieron escalonar su retorno para evitar la saturación de casetas y los puntos de revisión. El llamado “regreso por goteo” ha permitido distribuir el flujo vehicular a lo largo de varios días, evitando los picos de tráfico que históricamente se registran en estas fechas.

Durante diciembre, el panorama fue muy distinto. El tramo de la carretera federal 45 proveniente de Ciudad Juárez se vio rebasado por una alta concentración de paisanos que ingresaron al país para pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares, lo que generó congestión y esperas de hasta dos horas para realizar el pago en las casetas.

En ese periodo, cientos de familias aprovecharon el descanso laboral para reencontrarse con padres, hijos y hermanos, en algunos casos después de años sin verse. Otros mantuvieron la tradición de regresar a sus lugares de origen, principalmente a estados como Durango, la Ciudad de México y Veracruz, reforzando los lazos familiares y comunitarios.

El contraste entre la intensidad del ingreso y la calma del retorno evidencia un cambio en los hábitos de viaje de los paisanos, quienes buscan trayectos más previsibles y menos riesgosos. Autoridades carreteras coinciden en que esta dinámica reduce la probabilidad de accidentes y facilita la operación de los servicios en la zona.

Actualmente, el flujo vehicular moderado permite una circulación más ágil y ordenada, beneficiando tanto a los migrantes como a los usuarios locales de la vía. La escena refleja un cierre paulatino del periodo vacacional, con familias que regresan al norte llevando consigo el recuerdo del reencuentro vivido en tierras mexicanas.

