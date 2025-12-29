Gas Bienestar incumple metas desde 2021 y mantiene opacidad en gastos y planes futuros

El programa federal Gas Bienestar, creado en 2021 con el objetivo de ofrecer gas LP a precios accesibles y combatir los abusos en el mercado, no ha cumplido con las metas planteadas desde su inicio y actualmente enfrenta señalamientos por falta de transparencia en su operación.

De acuerdo con información oficial disponible, el proyecto no logró la cobertura esperada en las zonas donde fue implementado, limitándose a operar en algunos puntos del Valle de México, muy por debajo de la expansión nacional anunciada originalmente. A pesar de la inversión pública destinada a su arranque, el impacto del programa ha sido marginal frente al tamaño del mercado del gas LP en el país.

Uno de los principales focos de crítica es que Gas Bienestar no reporta de manera detallada sus gastos, costos operativos ni resultados financieros, lo que dificulta evaluar su eficiencia y el uso de recursos públicos. Asimismo, no se han dado a conocer metas claras ni planes de crecimiento a futuro, lo que incrementa la incertidumbre sobre la continuidad del programa.

LEE MÁS:

Especialistas en energía señalan que la falta de información impide medir si Gas Bienestar realmente contribuye a reducir los precios para los consumidores o si se ha convertido en un proyecto con altos costos y bajo alcance. También advierten que la opacidad puede debilitar la confianza ciudadana y limitar la rendición de cuentas.

Mientras tanto, el programa continúa operando sin cambios sustanciales, en un contexto donde el gas LP sigue siendo un insumo básico para millones de hogares. La ausencia de resultados medibles y de una estrategia a largo plazo mantiene abierto el debate sobre si Gas Bienestar cumplió su propósito original o si requiere una revisión profunda para justificar su permanencia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO