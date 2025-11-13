Pemex responde, asegura que está garantizado el abastecimiento de gas LP en México

Tras la noticia sobre desabasto de gas que ha circulado en diferentes medios, el gobierno federal a través de Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron que el abasto de Gas Licuado de Petróleo (gas LP) está plenamente garantizado en toda la República Mexicana.

Según el comunicado oficial, tanto la producción nacional como las importaciones de gas LP operan con normalidad, y los inventarios y la logística están preparados para cubrir la demanda regular del combustible.

SENER y Pemex reiteraron que no hay programados cortes o raciones, y que la distribución hacia zonas metropolitanas se realiza mediante autotanques desde puntos de importación, así como por ductos operados por Pemex.

A su vez, el sector privado de distribución, compañías como Grupo Uribe, SoniGas, Gas Express Nieto, entre otras, confirmaron que mantiene coordinación con las autoridades y que los inventarios de gas LP son suficientes para atender la demanda nacional.

Aunque el suministro se declara asegurado, autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no realice compras de pánico de gas LP, ya que estas pueden obstruir la logística normal y generar percepciones de escasez que no corresponden a la realidad. Asimismo, se advierte que es momento de confiar en los canales oficiales y verificar que los distribuidores cumplan con estándares de servicio.

Para las familias mexicanas, el combustible de gas LP es clave, se estima que gran parte de los hogares lo utiliza para cocinar, calentar agua o en servicios básicos. Por ello, garantizar su suministro estable tiene implicaciones tanto domésticas como económicas.

Lee más: Explosión por acumulación de gas en departamento de Tlalnepantla deja tres lesionados

El mensaje del gobierno es claro, el abasto de gas LP está garantizado en todo México, no hay decretados racionamientos ni interrupciones previstas, y tanto autoridades como distribuidores trabajan de manera coordinada para mantener la normalidad en la cadena productiva y logística.

La atención queda puesta ahora en que esa promesa se refleje en entregas puntuales y sin contratiempos para los consumidores.