¡Brutal alza! Precio de gas se dispara 57% y la luz sube 76% en México

La luz en México ha sufrido un aumento monumental del 76% en su costo. Este encarecimiento es consecuencia directa de la escalada en el precio del gas natural, un insumo vital para la generación de electricidad.

El precio del gas natural en el mercado de referencia Henry Hub, en Texas, alcanzó los 5.08 dólares por millón de BTU el 7 de diciembre. Este valor representa un salto del 57% desde el 1 de octubre, según datos proporcionados por Admonitor Energy Analytics.

La situación es crítica, pues los precios futuros a corto plazo se encuentran en el nivel más alto registrado desde diciembre de 2022, según la Agencia Internacional de Energía (EIA). Este panorama afecta severamente a la CFE, ya que la matriz de generación de electricidad de la empresa depende del gas natural en un 70%.

¿Cuáles son las causas detrás del incremento de estos servicios?

Expertos, como Óscar Ocampo del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), exponen que la demanda invernal en Estados Unidos es un motor principal de este aumento. Adicionalmente, el incremento en las exportaciones de gas natural licuado ha contribuido a la reducción de la oferta disponible en el mercado.

¿Qué impacto financiero tendrá la CFE?

El encarecimiento obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar sumas mayores por el combustible esencial para su operación, explicó el director de Desarrollo Económico del Imco. Reportes anteriores ya detallaban un disparo en los costos operativos de la CFE, ocasionado por un alza previa del 50% en el precio del gas natural.

La magnitud de este impacto financiero será visible cuando se publique el reporte correspondiente al último trimestre de este año. La dependencia del 70% del gas natural en la generación eléctrica agudiza el golpe económico para la empresa estatal.