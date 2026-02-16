Reportan fuga de gas en Puerto Paraíso: Evacuación de emergencia en CSL

Cerca de las 13:00 horas de este lunes, cuerpos de emergencia procedieron a la evacuación inmediata de diversas áreas del centro comercial Plaza Puerto Paraíso, en Cabo San Lucas, tras recibir múltiples reportes sobre un intenso olor a combustible. Ante el riesgo inminente de una fuga de gas, tanto locatarios como visitantes desalojaron el inmueble de manera voluntaria para resguardarse en las zonas de seguridad exteriores.

El operativo de respuesta provocó el cierre total del acceso principal por el Boulevard Marina, donde se encuentran desplegadas unidades de respuesta rápida. Elementos del cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, en coordinación con Protección Civil de Los Cabos y servicios de ambulancias privadas, trabajan en el sitio para localizar el origen del reporte y confirmar si se trata de una fuga de gas en las líneas de abastecimiento de los negocios.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el objetivo primordial es mitigar cualquier riesgo de explosión o intoxicación masiva. Personal técnico especializado realiza inspecciones minuciosas en las instalaciones de las cocinas y áreas comunes, mientras que la periferia de Puerto Paraíso permanece acordonada por agentes de seguridad para evitar el paso de peatones y vehículos.

Prevención y riesgos en instalaciones de gas

Las instituciones de rescate hicieron un llamado enérgico a todos los propietarios de establecimientos comerciales para no demeritar estos avisos ni los indicios relacionados con fallas en sus sistemas. La detección temprana de una fuga de gas es crucial para evitar desgracias mayores en zonas de alta afluencia turística como la marina de Cabo San Lucas, donde la densidad de locales incrementa el peligro.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas o intoxicadas por este incidente en Puerto Paraíso. Los cuerpos de emergencia reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual a esta emergencia y no permitirán el reingreso del personal hasta que se garantice que el inmueble es 100% seguro. Se recomienda a la población evitar la zona del Boulevard Marina debido al congestionamiento vial generado por las unidades de rescate.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/