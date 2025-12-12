Gasolina sin estímulos fiscales: Hacienda confirma ajustes para Magna, Premium y diésel

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que no otorgará estímulos fiscales a la gasolina, ni a la Magna, ni a la Premium ni al diésel en lo que resta de diciembre, según la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La decisión implica que estos combustibles seguirán pagando el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) completo, sin apoyos fiscales que pudieran reducir el costo para los consumidores.

Para la gasolina Magna, que ha estado sin estímulos desde la primera semana de abril, el monto del IEPS se mantiene en 6.45 pesos por litro, lo que representa una carga fiscal plena para este combustible de bajo octanaje. En el caso de la gasolina Premium, el apoyo fiscal no se otorga desde octubre de 2023, por lo que el pago del IEPS continúa en 5.45 pesos por litro.

El diésel también permanece sin estímulo fiscal desde marzo, con un IEPS de 7.09 pesos por litro.

La eliminación de los estímulos fiscales a la gasolina ocurre en un contexto donde se han buscado mecanismos para evitar alzas abruptas en los precios al público. El gobierno federal mantiene un acuerdo para que el precio de la gasolina Magna no exceda ciertos niveles en las estaciones de servicio, acompañado de vigilancia por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque la ausencia de estímulos fiscales podría incidir en el costo final para los conductores.

Analistas y sectores productivos han advertido que la falta de estímulos a la gasolina puede elevar la carga tributaria para los consumidores, especialmente en un periodo de alta demanda vehicular hacia fines de año. El IEPS es un gravamen aplicable a combustibles y otros productos que impacta directamente en el precio en bomba, al transferirse al consumidor final.

La SHCP revisa periódicamente la aplicación de estímulos fiscales a la gasolina con base en variables como el tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo y los costos logísticos, pero en las últimas semanas ha optado por mantenerlos sin apoyo, con miras a estabilizar las finanzas públicas y responder a otros compromisos presupuestarios antes de cerrar el ejercicio fiscal.