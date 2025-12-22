Gasolinazo de Año Nuevo: Esto es lo que tendrán que pagar automovilistas en 2026

El próximo gasolinazo en México se perfila como uno de los temas económicos más sensibles para los automovilistas, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización anual de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la actualización, el cobro por IEPS por litro de combustible aumentará respecto a 2025, lo que implicará costos adicionales para quienes llenen el tanque de sus vehículos.

Detalles del incremento y su impacto

La gasolina Magna o regular tendrá un cobro de IEPS de $6.70 por litro, un incremento de 24 centavos (3.8%) respecto a 2025.

La gasolina Premium o roja registrará una cuota de $5.66 por litro, con un aumento de 21 centavos.

El diésel tendrá un IEPS de $7.36 por litro, alza de 27 centavos.

Esto significa que para un tanque de 40 litros de gasolina Magna, el aumento derivado del gasolinazo equivaldría a casi 10 pesos más en impuestos, y para un tanque de 65 litros, alrededor de 15.6 pesos adicionales.

Bajo distintos escenarios, si las gasolineras trasladan íntegramente el incremento del IEPS sin estímulos, los precios promedio nacionales quedarían alrededor de 23.63 pesos por litro de Magna, 26.09 pesos por litro de Premium y 26.69 pesos por litro de diésel.

El anuncio definitivo de si el gobierno otorgará estímulos fiscales se espera en los días previos al 1 de enero de 2026, cuando quedará formalizado si el gasolinazo impactará de forma más visible en los precios al público o si las estrategias fiscales amortiguan la subida para los automovilistas.

