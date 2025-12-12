Gasolineras cerradas en BCS por inspección federal

Un operativo sorpresa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dejó este día revisiones y sanciones en gasolineras del estado, donde presuntamente fueron detectadas irregularidades relacionadas con litros incompletos, incumplimiento ambiental y fallas en seguridad industrial. Las acciones provocaron cierres repentinos y, en algunos casos, clausuras inmediatas.

La primera estación sancionada se ubicó en Ciudad Constitución, donde personal federal de la Profeco colocó sellos de clausura en una sucursal PEMEX tras hallazgos considerados de alto riesgo. Los inspectores detectaron anomalías que ameritaron la suspensión de operaciones.

Gasolineras bajo supervisión en La Paz y Comondú

En La Paz, varias estaciones permanecieron cerradas sin aviso alguno, lo que generó especulación entre usuarios. Entre ellas se encontraron establecimientos de marcas “Tesoro”, “Pemex” y “Repsol”, donde no había trabajadores y los accesos permanecían obstruidos. Según reportes ciudadanos, los cierres ocurrieron a lo largo de este jueves.

En Comondú, al menos dos estaciones fueron oficialmente clausuradas, mientras que en otras presuntamente se pidió a empleados retirarse para evitar consecuencias ante una posible inspección. Estas acciones se enmarcan dentro de un operativo más amplio que busca asegurar que las gasolineras cumplan con la normatividad vigente en materia de servicio, medio ambiente y seguridad industrial.