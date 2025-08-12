Gastón Gaxiola, orgullo de BCS tras brillar en Mundial de Béisbol U12

El joven beisbolista Gastón Adolfo Gaxiola Hirales, originario de San José del Cabo, fue homenajeado por la Mesa Interregional de Paz en Baja California Sur, presidida por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, tras su destacada actuación en el Campeonato Mundial de Béisbol U12 celebrado en Tainan, Taiwán.

Con tan solo 12 años, Gaxiola se consolidó como mejor cácher del torneo, integrando la selección nacional mexicana que compitió contra equipos de 12 países, entre ellos Japón, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana. Su desempeño fue clave para el equipo, aportando dos jonrones y una sólida labor defensiva detrás del plato.

Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal resaltó que este logro es un ejemplo de disciplina y constancia para la niñez y juventud sudcaliforniana, y reiteró que su administración priorizará el desarrollo del deporte como herramienta de integración social y prevención del delito.

Castro Cosío afirmó que en BCS se busca “garantizar condiciones dignas para el desarrollo de nuestros atletas”, anunciando que se fortalecerán instalaciones deportivas y se incrementarán apoyos para talentos locales.

El reconocimiento a Gastón se enmarcó en una estrategia de difusión de logros deportivos recientes, donde el Gobernador también recordó el primer lugar en básquetbol infantil obtenido en los Juegos Escolares en Puebla, así como los resultados de BCS en olimpiadas nacionales.

