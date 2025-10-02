Evento gastronómico en Los Cabos recaudará fondos para Corazón de Niño

La tercera edición del evento gastronómico con causa “Tradición y Corazón” se llevará a cabo nuevamente en la comunidad de Miraflores, con sede en el restaurante Doña Pame. La actividad tiene como objetivo recaudar fondos en beneficio de la asociación Corazón de Niño A.C.

Un evento con sabor y solidaridad

Durante una rueda de prensa, Lucy Trasviña, propietaria del restaurante anfitrión, expresó su entusiasmo por la continuidad de este proyecto solidario, el cual coincide con el 60 aniversario de Doña Pame.

“Estamos contentos de poder apoyar y dar un granito de arena en conjunto con nuestros patrocinadores a la fundación Corazón de Niño. Los esperamos este 15 de noviembre a partir de las 13:00 horas. Es un evento maravilloso donde van a comer riquísimo y estarán apoyando una noble causa. Son 200 boletos, cada uno con un costo de 1,300 pesos, y el 100% de lo recaudado será destinado a la fundación”, señaló Trasviña.

En esta edición, el menú incluirá cuatro tiempos con maridaje, preparado por los chefs Miguel Vargas y Yobet Mayo. La parte musical estará a cargo de Daniel D Lizanka y Leo Mena, quienes amenizarán la jornada.

Apoyo a niñas y niños con cardiopatías

La asociación Corazón de Niño A.C. brinda atención a niñas, niños y adolescentes con cardiopatías congénitas. Su labor depende en gran medida de este tipo de eventos para financiar cirugías y tratamientos de alta especialidad.

Audelia Villarreal, directora de la fundación, informó que en 2025 se cerrará con 25 pacientes atendidos en Baja California Sur. Con ello, se alcanzará un acumulado de 286 intervenciones exitosas en casi 10 años de trabajo.

“Cada cirugía que realizamos en el estado tiene un costo promedio de 300 mil pesos por paciente. En el sector privado, una operación puede costar entre dos y tres millones de pesos, lo cual resulta inaccesible para muchas familias. El que podamos reducir los costos a este nivel es increíble, pero aún necesitamos muchos recursos y eventos como este para seguir operando a más niños”, explicó Villarreal.

Venta de boletos

Los boletos para “Tradición y Corazón” pueden adquirirse en el restaurante Doña Pame, en Coral Center, o a través de las redes sociales oficiales de Corazón de Niño A.C.