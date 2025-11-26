GEN Los Cabos reconoce a empresas por su manejo responsable de residuos y fomento de la sostenibilidad

Con más de 30 años de experiencia y más de 40,000 clientes atendidos a nivel nacional, GEN se ha consolidado como una empresa líder en el manejo ambiental de residuos. La compañía ofrece soluciones personalizadas para comercios, empresas e industrias, adaptando sus servicios a las necesidades específicas de cada cliente.

En el marco del evento Honra Honra, GEN reconoció a más de 20 empresas locales por sus prácticas responsables en el manejo de residuos y su contribución al cuidado del medio ambiente.

“Este evento tiene como objetivo reconocer a las empresas que se han caracterizado por un manejo responsable de sus residuos. La empresa busca que más compañías adopten buenas prácticas en reciclaje y gestión ambiental. Contamos con un comité que realiza campañas y actividades para que las empresas trabajen de la mano con nosotros ”, explicó Miguel Ángel Cuéllar, gerente general de GEN Los Cabos.

Durante el encuentro se destacó la colaboración constante de GEN con sus clientes, mediante campañas, comités y actividades enfocadas en fortalecer la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental.

“Este reconocimiento significa mucho para nosotros; sentimos alegría y orgullo. Es el reflejo de nuestro esfuerzo y compromiso con el medio ambiente, y un incentivo para continuar con un enfoque de sostenibilidad.”, señaló Diana Jiménez, coordinadora de Sustentabilidad del Hotel Solaz.

Por su parte, Cristina Núñez Cosío, directora de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Los Cabos, resaltó la importancia del trabajo conjunto:

“GEN ha estado de la mano con el Ayuntamiento en diferentes actividades ambientales. Este reconocimiento a tantas empresas que se han sumado al cuidado del medio ambiente es muy valioso y muestra cómo la colaboración entre el sector público y privado puede generar un impacto real en la sostenibilidad local”.

El evento Honra Honra reafirma el compromiso de GEN por impulsar la responsabilidad ambiental en el sector empresarial, fortalecer la cultura de sostenibilidad en Los Cabos y consolidar su liderazgo como referente en manejo integral de residuos y servicios ambientales de calidad.