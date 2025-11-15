Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
Generación Z se moviliza hoy en BCS: estos son los puntos de reunión en La Paz y Los Cabos

La marcha nacional de la Generación Z tendrá eco este viernes en Baja California Sur, con concentraciones en La Paz y Cabo San Lucas. Los contingentes se reunirán a las 11:00 AM en el Malecón paceño y en la plaza Amelia Wilkes, respectivamente.
Daniela Lara
15 noviembre, 2025
Marcha Generación Z en Baja California Sur: puntos de reunión

IMG: Archivo Tribuna de México| Ilustrativa

Este sábado, jóvenes sudcalifornianos se sumarán a la marcha nacional de la Generación Z, una movilización convocada en todo el país para manifestarse de manera pacífica contra la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades.

De acuerdo con las convocatorias difundidas en redes sociales y replicadas por medios locales, en Baja California Sur se confirmaron dos puntos principales de reunión: La Paz y Cabo San Lucas.

La Paz: concentración en el Malecón

En la capital del estado, la marcha iniciará en el Kiosco del Malecón, frente al mar, a las 11:00 de la mañana. Desde ahí, los participantes avanzarán hacia el Palacio de Gobierno de BCS, donde planean exponer sus demandas y llamar a que las autoridades atiendan las problemáticas que afectan principalmente a la juventud.

Voceros del Movimiento del Sombrero, uno de los grupos que se han sumado a la organización de estas manifestaciones, señalaron que esta iniciativa surge como una reacción ciudadana ante el ambiente de violencia que se vive en diversas regiones del país. Subrayaron que buscan que la población pueda expresar su inconformidad en un contexto ordenado y totalmente pacífico. Agregaron que la convocatoria continúa ampliándose cada día, impulsada por la adhesión de colectivos juveniles y ciudadanos independientes.

Cabo San Lucas: marcha desde la Plaza Amelia Wilkes

En el municipio de Los Cabos también se prepara una movilización. El punto de partida será la Plaza Amelia Wilkes, en el Centro de Cabo San Lucas, a la misma hora: 11:00 de la mañana. El contingente avanzará hacia el edificio de la delegación municipal, con el objetivo de replicar la exigencia nacional y hacer visible el descontento de la juventud cabeña.

Organizadores digitales insistieron en que la marcha será completamente pacífica e incluyente.

