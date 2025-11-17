¡Mexicanos al grito de guerra! Generación Z convoca a nueva marcha para el 20 de noviembre

En redes sociales empezó a circular este domingo una nueva convocatoria a marcha para el próximo 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual es presumiblemente emitida por los integrantes de la Generación Z.

La nueva convocatoria a marchar a partir de las 11:00 am del próximo jueves busca visibilizar demandas juveniles por justicia y seguridad, bajo el lema “Mexicanos al grito de guerra, Gen Z no se rinde”.

La marcha del próximo Día de la Revolución Mexicana iniciaría desde el Ángel de la Independencia, en la capital mexicana, y de nueva cuenta se planea que culmine frente a Palacio Nacional, donde este sábado decenas de manifestantes fueron reprimidos y dispersos con uso de la fuerza y de gases lacrimógenos.

En esta nueva convocatoria, los integrantes de la Generación Z exigen a las autoridades de la Ciudad de México la liberación de las 20 personas detenidas en la marcha del pasado 15 de noviembre.

“Exigimos la liberación inmediata de los detenidos y la devolución de los desaparecidos”, escribieron en la convocatoria que está acompañada de llamados a recopilar videos y fotos como evidencia de las arbitrariedades cometidas el pasado sábado por parte de las autoridades.

“No permitiremos que nos silencien; México no se rinde“, enfatizan los convocantes en sus redes. Organizaciones juveniles invitan a unirse con hashtags como #20NMarchaZ y #JusticiaParaMéxico.

Cabe recordar que el movimiento de la Generación Z se dice ser apartidista y surgió a pocos días del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

A pesar de estar en el poder, en múltiples ocasiones Calos Manzo (independiente) hizo peticiones de seguridad a los gobiernos morenistas de Michoacán y del Gobierno de México para proteger a la población de las extorsiones y amenazas de grupos criminales que operan en la región; la ayuda nunca le llegó en vida.

Este crimen detonó una ola de indignación entre jóvenes y la población en general, que exigen un alto a la inseguridad, a la impunidad, la corrupción, falta de oportunidades, falta de medicamentos, entre otras necesidades básicas.