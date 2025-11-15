Generación Z marcha en La Paz: hubo consignas, banderas de One Piece y protección para Palacio de Gobierno

Este sábado, integrantes de la Generación Z se concentraron en el kiosco del Malecón para iniciar una marcha pacífica rumbo al Palacio de Gobierno, como parte de una convocatoria nacional que reunió a jóvenes de distintas ciudades del país. Aunque el llamado fue impulsado principalmente por la Generación Z, en La Paz también participaron personas de otras edades —millennials, generación X e incluso adultos mayores— quienes se sumaron para respaldar las exigencias de seguridad, justicia y mejores condiciones de vida.

Desde el inicio del recorrido, los manifestantes portaron pancartas, teléfonos en mano y, sobre todo, banderas del popular anime One Piece, ahora convertidas en símbolo de resistencia dentro del movimiento juvenil. Durante la caminata se escucharon consignas como “no somos inteligencia artificial”, “fuera Morena” y “somos el futuro, no nos ignoren”, que reflejan el hartazgo hacia la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades.

El contingente avanzó por el Malecón en un ambiente ordenado y mayoritariamente pacífico. Entre los asistentes destacaban jóvenes con la Jolly Roger del Sombrero de Paja, un ícono de One Piece, cuyo significado —libertad, rebelión y lucha contra gobiernos opresores— ha sido adoptado por quienes impulsan esta movilización. La presencia de personas de otras generaciones reforzó la idea de que el malestar social ya no es exclusivo de los jóvenes, sino un sentimiento compartido.

Sin embargo, al llegar al Palacio de Gobierno, los manifestantes se encontraron con un escenario inédito: por primera vez, la explanada amaneció cercada con rejas metálicas instaladas alrededor del edificio y sus accesos principales. Para muchos participantes, el cerco simbolizó la distancia creciente entre la ciudadanía y sus autoridades. Algunos expresaron que el resguardo “era un mensaje claro de que no quieren que nos acerquemos”, mientras que otros lo interpretaron como un intento de inhibir la protesta.

Pese a ello, la manifestación se desarrolló sin enfrentamientos ni incidentes graves. Voceros del Movimiento del Sombrero reiteraron que la convocatoria es apartidista y busca visibilizar las preocupaciones de la juventud y de la población paceña en general, sumándose al fenómeno nacional que ha cobrado fuerza en redes sociales.

Con esta marcha, la Generación Z de La Paz dejó claro que su participación política no solo está creciendo, sino que también está transformando la manera de protestar: con símbolos de la cultura pop, mensajes directos y una fuerte presencia digital, pero también enfrentando por primera vez un Palacio de Gobierno resguardado con rejas ante su llegada.

